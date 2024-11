První gól, ale třetí prohra. Boleslav padla v Konferenční lize také v Portugalsku

Fotbalisté Mladé Boleslavi prohráli 1:2 na hřišti Vitórie Guimaraes a v Konferenční lize nebodovali ani ve třetím kole. Portugalský celek se ujal vedení ve 40. minutě zásluhou penalty Tiaga Silvy, po hodině hry přidal druhý gól Óscar Rivas. V 72. minutě už jen snížil Vasil Kušej.

Středočeši po prohrách 0:2 na hřišti arménského FC Noah a 0:1 doma s Luganem neuspěli ani na třetí pokus a ve společné tabulce 36 týmů jim patří 33. pozice. Guimaraes v součtu s předkoly vyhrál i devátý duel této sezony Konferenční ligy a je pátý. Do vyřazovací fáze projde 24 celků.

V dalším kole nastoupí Mladá Boleslav za tři týdny doma proti Betisu Sevilla. Svěřenci švédského trenéra Andrease Brännströma v novém formátu soutěže přivítají ještě Bialystok, na závěr je čeká výjezd do Molde.

"Prohráli jsme první tři zápasy, šance na postup se momentálně blíží nule. Stále ale máme tři utkání, tak pokud příště vyhrajeme a pak znovu, stát se může cokoliv," uvedl kouč Andreas Brännström na tiskové konferenci.

Brännström nechyběl na lavičce, přestože ve středu kvůli teplotě a nevolnosti vynechal mediální povinnosti. V bráně byl jako obvykle Trmal, jenž v Guimaraesi působil od roku 2020 a loni z něj přestoupil do Mladé Boleslavi. Švédský kouč si nepřichystal žádné překvapení v sestavě, naopak jeho protějšek Borges dal od začátku šanci několika méně vytěžovaným hráčům.

Guimaraes si v úvodu vytvořil tlak i sérii rohových kopů, Trmala ale donutil k zákroku pouze Arcanjo dalekonosným pokusem ze 14. minuty. Mnohem blíž ke gólu byl po půlhodině Silva, jenž ranou z 25 metrů nastřelil spojnici tyče a břevna.

Hosté poprvé zahrozili v 35. minutě, kdy Králikovu hlavičku po rohovém kopu zneškodnil gólman Varela. Vitória v první půli přestřílela soupeře 14:3 a stupňující tlak dovedla k zaslouženému vedení. Fulnek podkopl ve vápně Kaia Césara, k pokutovému kopu se postavil Silva a bývalého spoluhráče s přehledem překonal.

"S Tiagem se známe, věděl jsem, že to bude kopat někam nahoru. Dal to na druhou stranu a takovým způsobem, že bych to asi neměl, ani kdybych vystihl směr," uznal Trmal. "Byla to pro nás rána, ale faul to byl. Jakub už ve chvíli, kdy situace nastala, dobře věděl, co se stalo," uvedl Brännström.

Aktuálně pátý tým portugalské ligy vstoupil lépe i do druhého dějství. Ve 49. minutě se Ramírez po šikovném uvolnění ocitl sám před Trmalem, který vytáhl skvělý zákrok. Za deset minut už ale inkasoval podruhé, po rohu se prosadil na zadní tyči Rivas. Španělský stoper skóroval hned při soutěžním debutu v sezoně.

Mladá Boleslav se dočkala premiérové branky v Konferenční lize v 72. minutě. Kušejův skákavý volej ještě proletěl těsně vedle tyče, o chvíli později si ale reprezentační útočník po dlouhém nákopu odstavil tělem Borevkoviče a následně přesně zakončil. Kušej se prosadil po sedmi soutěžních utkáních a navázal na dvě trefy z předkol.

Gól Středočechy povzbudil a situace na hřišti se zcela obrátila. "Trochu jsme změnili rozestavení, navíc gól nás nakopl. Je jen škoda, že jsme nedali druhou branku a neskončilo to remízou. Za posledních 20 minut by tomu slušela," mrzelo útočníka Tomáše Ladru.

V 80. minutě byl blízko vyrovnání Vojta, jeho hlavičce chybělo pár centimetrů stejně jako o chvíli později Pulkrabovi po Kostkově centru. V nastavení už se hosté na tlak nezmohli, naopak Trmal vytáhl fantastický reflex proti Oliveirovi.

Mladé Boleslavi nevyšla první konfrontace s portugalským fotbalem a prohrála po třech soutěžních utkáních. "Gól nás nakopl k lepšímu výkonu, ale bohužel už to nestačilo. Vážím si toho, že jsme se za stavu 0:2 nezlomili a vrátili se do zápasu, obzvláště tady. Tým ukázal charakter," řekl Brännström.

Fotbalová Konferenční liga - 3. kolo:

Vitória Guimaraes - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:0)

Branky: 40. Silva z pen., 59. Rivas - 72. Kušej. Rozhodčí: Raczkowski - Siejka, Myrmus - Malec (video, všichni Pol.). ŽK: Varela - Vojta. Diváci: 12.941.

Sestavy:

Guimaraes: Varela - Gaspar, Rivas, Borevkovič, Mendes - Silva (64. Händel), Manu - Arcanjo (71. Zé Carlos), Saraiva (85. Santos), Kaio César (64. Gustavo) - Ramírez (85. Oliveira). Trenér: Borges.

M. Boleslav: Trmal - Král (74. Stránský), Suchý (85. Pulkrab), Králik - Kostka, Vydra, Sakala (68. Langhamer), Fulnek - Mareček (46. Vojta), Ladra - Kušej. Trenér: Brännström.

Tabulka: