Mistryně světa pózuje pro Playboy. Odvážnými obrázky dokázala to, co nikdo před ní

Tohle byl pro Joy Beuneovou velmi úspěšný rok. Poprvé v kariéře se nizozemská rychlobruslařka stala mistryní světa a prosadila se i mimo ledový ovál. Její odvážné fotografie v časopise Playboy lámou rekordy v prodeji tohoto pánského magazínu.

Rodačka z Borne nejprve žala slávu v rychlobruslařské kombinéze. Konečně se dočkala přelomového úspěchu.

V únoru se na mistrovství světa v Calgary nejprve stala mistryní světa ve stíhacím závodě družstev, pak ovládla i klání na 5000 metrů, když si o více než pět vteřin vylepšila osobní rekord (a třetí skončila Martina Sáblíková).

Pro Beuneovou to byla vůbec první individuální medaile ze seniorského mistrovství světa, o den později hned přidala i bronz z patnáctistovky.

O měsíc později dokončila zlatou erupci při světovém šampionátu ve víceboji.

Ještě větší rozruch ale zaznamenala bez rychlobruslařské kombinézy.

A vlastně bez jakéhokoliv jiného oblečení. Pro prosincové vydání nizozemské verze magazínu Playboy totiž pózovala nahá.

Teda přesněji: měla rukavice, což asi není zrovna ten nejpodstatnější kus oděvu, a případně brusle.

Fanouškům ani čtenářům to tedy rozhodně nevadilo a číslo časopisu vzali útokem. A to tak, že se musel dotisknout.

"Za těch jedenáct let, co společnost Pijper Media vydává náš magazín, se nic takového ještě nestalo," přiznal portálu Ad.nl Niek Stolker, šéfredaktor nizozemského Playboye.

"Ano, knihy se dotiskávají, ale tohle nebývá případ časopisů," doplnil spokojeně.

Beuneová je první mistryní světa, která se kdy na obálce nizozemské verze populárního magazínu objevila.

A přiznala, že i ji samotnou překvapilo, jaký zájem její snímky vyvolaly. "Je hezké tohle slyšet. Nečekala jsem, že se prodá tolik výtisků," smála se.

Ve skutečnosti předpokládala úplně jiné reakce. "Čekala jsem hodně kritiky," svěřila se ledová královna. "Ale ze svého okolí dostávám jen pěkné zprávy. Myslí si, že je to pořádně cool," pochvalovala si.

Prozradila také, že ne vždy byla se svým tělem spokojená.

"Byly chvíle, kdy jsem se porovnávala s jinými rychlobruslařkami. Všechny jsou super štíhlé a mají neuvěřitelně vymakaná těla. A já jsem si říkala: Možná jsem moc tlustá. Musím být co nejhubenější, abych byla rychlá. Ale je to úplný nesmysl. Musíte dobře jíst, potřebujete energii," prohlásila Beuneová, která už od roku 2019 randí s o deset let starším rychlobruslařským kolegou z reprezentace Kjeldem Nuisem.