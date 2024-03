Drsný spor někdejších jedniček. Nejsem žádná podvodnice, brání se Halepová

Návrat bývalé světové jedničky Simony Halepové po její dopingové kauze ztratil punc senzačního příběhu. Stal se totiž předmětem sváru. Do rumunské šampionky se při jejím startu v Miami pustila jiná bývalá tenisová královna: Dánka Caroline Wozniacká. Ta si rýpla, že nevidí důvod, proč by dopingové hříšnice měly dostávat na turnaje divoké karty.

Kdo by čekal, že první tisková konference dvaatřicetileté Rumunky bude protknutá pouze euforickými dotazy na návrat, na který čekala rok a půl, ten by se spletl.

Nejen že svou první bitvu na okruhu v Miami prohrála, když nezvládla třísetový duel se Španělkou Paulou Badosaovou.

Musela si i vyslechnout, co na udělení její divoké karty říká Dánka Caroline Wozniacká.

"Není to nic proti Simoně osobně, ale pokud někdo úmyslně podvádí, pokud má pozitivní test na doping, tak by podle mého názoru neměl poté dostávat divoké karty," prohlásila Wozniacká, která nyní po mateřské pauze také nemá žebříček na to v Miami startovat, ale rovněž využila volné vstupenky od pořadatelů.

Halepová nehrála rok a půl po pozitivním testu na zakázanou látku roxadustat stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek.

Ta se jí dostala do těla užitím přípravku od kanadské firmy Quantum Nutrition, kterou nyní i žaluje.

Divokou kartu do podniku v Miami získala poté, co jí Arbitrážní sportovní soud (CAS) zkrátil trest za doping ze čtyř let na devět měsíců, které už dávno uplynuly, a ona tak mohla znovu na kurty.

"Proč to říká? Vždyť já nejsem žádná podvodnice, neudělala jsem nic špatného, nedopovala jsem. Přečtěte si rozhodnutí CAS, stojí tam, že šlo o užití kontaminovaného přípravku, ne o doping," rozzlobila se Halepová.

Wozniacká měla i na tyto argumenty svůj názor. "Pokud se chcete vrátit, pokud to byla chyba, chápu to, ale měli byste se propracovat zpátky pěkně ode dna," přisadila si.

Halepová prý ale z takového radikálního názoru nehodlá vyvozovat žádné názory.

"Pokud se ke mně jeden člověk staví negativně, nevadí. Jsou stovky lidí, kteří mi vyjadřují lásku a podporu. Moc děkuju pořadatelům za příležitost tu hrát, bylo skvělé být zpátky," přiznala Rumunka.

Sama by prý byla ráda, kdyby její případ přispěl k větší osvětě u mladých sportovců, kteří by si měli více hlídat to, co se užíváním různých doplňků dostává do jejich těla.

"Má rada zní: kontrolovat a kontrolovat. Těžko se dá vymyslet něco jiného. Může se to stát kdykoli komukoli a je to zdrcující. Nikomu to nepřeju," dodala.