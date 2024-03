Massa trvá na opakování ceremoniálu. Ale o peníze mu jde až v první řadě

Felipe Massa se začal soudit o náhradu za to, že v roce 2008 podle svého názoru neoprávněně přišel o titul mistra světa formule 1.

Felipe Massa asi jen stěží viděl legendární československou komedii "Jáchyme, hoď ho do stroje!".

Ale pokud by ji znal, mohl by si s matadorem Stanislavem Volejníkem notovat: "Trvám na opakování ceremoniálu!"

V Brazilcově případě nejde o nic menšího než o titul mistra světa formule 1 před 16 lety. Tehdy totiž během závodu v Singapuru zrežíroval tehdejší boss týmu Renault úmyslnou havárii Nelsona Piqueta juniora, díky níž si jeho týmový kolega Fernando Alonso dojel pro senzační vítězství.

Hra velkých peněz

Massa už před rokem signalizoval svoji touhu začít tento problém řešit. Nyní podal u Nejvyššího soudu v Londýně žalobu o odškodné ve výši 82 milionů dolarů (1,9 miliardy korun).

Dvaačtyřicetiletý bývalý jezdec Ferrari zažaloval Mezinárodní automobilovou federaci (FIA), řídící společnost Formula One Management (FOM) a bývalého šéfa elitního seriálu Bernieho Ecclestona.

Piquet asi rok po GP Singapuru (a krátce po vyhazovu z týmu) přiznal, že k havárii dostal pokyn z boxů.

Massa ale chce využít vyjádření Ecclestona, že vedení seriálu o celém podvodu vědělo už před koncem sezony.

Zneuznaný šampion je přesvědčen, že kdyby FIA jednala tak, jak si myslí, že by měla, výsledek Velké ceny Singapuru by se změnil a šampionem by se stal on, nikoli Lewis Hamilton.

Vedle povinnosti prošetřit veškerá porušení pravidel Massovi právníci odkazují také na Mezinárodní sportovní kodex FIA.

Ten říká, že byl vytvořen proto, aby řídící orgán vykonával svou pravomoc "spravedlivým a nestranným způsobem" a že "nikdy nebude prosazován tak, aby znemožnil nebo ztížil závody nebo účast závodníka".

Dnes už 93letý Ecclestone považuje jezdcovo konání za logické. "Podle mě je naprosto správné podat žalobu a nechat anglického soudce rozhodnout, co je správné a co ne. Z Felipeho pohledu je lepší, když s verdiktem přijde anglický soudce," sdělil agentuře AP.

Hrozí smršť žalob

V tak složité kauze je těžké předjímat rozhodnutí soudu. Ale pokud by Massa uspěl, otevřel by hráz celému přívalu stížností na výsledky závodů.

Stačí si jen připomenout kontroverzní finále sezony 2021 F1 v Abú Zabí, které Lewis Hamilton dodnes považuje za velkou křivdu. A tak by se mohlo v historii šampionátu (a nejen formule 1) vesele soudit do skonání světa.

Jak prohlásil mistr světa z roku 1996 Damon Hill o triumfu svého táty v závodě 500 mil Indianapolis 1966: "Jestli se někdo pokusí vzít tátovi Indy z roku 1966, zažaluji ho!!!"