Dakar je čím dál tím rychlejší, uvědomuje si pilot Buggyry Šoltys

Pilot kamionu Tatra Martin Šoltys je po první části Rallye Dakar spokojený s výsledky i fungováním svého několikatunového speciálu. Před sobotním pokračováním slavné soutěže se drží na čtvrtém místě v kategorii a plní si tak cíle, s kterými se na start postavil. Zároveň ale přiznal, že bude spokojený, když úspěšně dojede do cíle.

"Zatím jsem nadšený, protože jediná chybka, kterou jsme udělali, bylo, že jsem zapadl, což beru na sebe. Špatně jsem vyhodnotil situaci a ztratili jsme tam 45 minut. Sebralo nám to hodně sil, což se promítlo i do druhého dnu v etapě Chrono48. Je to ale jediné negativní na prvním týdnu. Vše jinak funguje super a jsem moc spokojený," řekl Šoltys.

Jezdec týmu Tatra Buggyra ZM Racing startuje na věhlasné soutěži posedmé v kariéře. Loni chyběl, neboť se krátce před startem zranil na lyžích.

"Dakar je vždy těžký, rok od roku hrozně zrychlují. Jak jsem tady loni nebyl, tak to daleko více vidím. Jede se hrozně rychle, stačí jedna malá chybka a špička okamžitě ujede. A pak se to blbě dohání," podotkl s tím, že kamionům komplikuje situaci i snížení maximální povolené rychlosti.

Šoltys před soutěží mluvil o tom, že by se rád prosadil mezi nejlepší trojici v kategorii.

"Což by bylo super. Když to ale bude top 5, tak se nic neděje. Budeme spokojeni, když dojedeme. A když budeme v pětce, bude fajn," řekl jedenapadesátiletý závodník, jehož dosavadním maximem je šesté místo z roku 2023.

Přestože je nadšený z fungování speciálu Tatra Buggyra EVO3, jeden problém musí řešit. Navigátor Vlastimil Miksch bojuje s nemocí. "Má to hrozně těžké, pořád má horečky. To je jediná vada," přiznal.

Šoltys se vedle toho snaží pomáhat i týmovému kolegovi a kamarádovi Karlu Poslednímu, který absolvuje Dakar poprvé.

"Myslím si, že sám je vyvalený z toho, jak těžká rallye to je. Ale zvládá to dobře, pořád se směje, což je dobré. Věřím, že zvládne v pohodě dojet do cíle. Je to dříč a je zvyklý na podobné výzvy," řekl Šoltys a ocenil i pomoc Posledního, který mu ve čtvrtek dal svoje brzdové destičky a dojel etapu s opotřebovanou součástkou z druhého kamionu.

Na účastníky rallye po dnešním dnu volna čeká dalších sedm etap. Šoltys chce pokračovat v klidu a s rozmyslem.

"Musím udržet nervy na uzdě. Chceme se udržet na čtvrtém místě, a když o jedno poposkočíme, bude to fajn," dodal.