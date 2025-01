Nejhorším okamžikům z letošního Dakaru se po čase budeme jen smát, říká smolař Šoltys

Martin Šoltys z týmu Tatra Buggyra ZM Racing se zařadil mezi největší smolaře Rallye Dakar. Až v předposlední etapě přišel o naději vybojovat cenné čtvrté místo v kategorii kamionů.

Rallye Dakar je neúprosná zkouška posádek i techniky. Martin Šoltys to letos pocítil na vlastní kůži.

Po deseti etapách z celkových dvanácti se v Tatře Buggyra EVO3 držel na výborném čtvrtém místě. Jenže v předposlední etapě ho technické problémy připravily o vysněnou pozici. Musel se vrátit na start a nakonec skončil na 14. místě. Přesto zanechal na slavné soutěži výraznou stopu.

"Byl výbornej, byl dlouhej, byl těžkej a musím říct, že byl i hodně rychlej," hodnotí Šoltys letošní Dakar.

"Tím, jak jsem tady loni nebyl, tak jsem viděl, jak hrozně moc se Dakar zrychlil. Každý rok je těžší a auta rychlejší," připomněl zranění z přípravy, které ho na poslední chvíli vyřadilo ze startu v loňském ročníku.

Navzdory těžkostem si 51letý jezdec pochvaloval týmovou atmosféru a výkon svého kamionu. "Auto fungovalo perfektně a my jsme z toho měli radost. Do předposlední etapy nám všechno vycházelo a drželi jsme se na čtvrtém místě. To bylo super."

Členové týmu Tatra Buggyra ZM Racing drží při sobě, což Šoltys opakovaně zdůrazňuje. "Všichni, kdo na Dakaru jsou, to dělají srdcem. Klíčem k úspěchu jsou mechanici, kteří milují auta a tuhle rallye. Mám kolem sebe lidi, kteří jsou připraveni kdykoliv pomoci," řekl nadšeně.

Jako příklad uvedl spolupráci s Karlem Posledním, pilotem druhé Tatry v barvách Buggyry. Dakarský nováček mu během soutěže několikrát pomohl. "Jednou nám dal kolo, podruhé kompresor. Vím, že se na něj můžu spolehnout. To je k nezaplacení."

Předposlední etapa přinesla okamžiky, které by Šoltys nejraději vymazal. "Nebyl jsem na dně, ale cítil jsem hroznou bezmoc," popisuje moment, kdy technické potíže ukončily jeho boj o čtvrté místo.

"Celý rok se na to připravujete, makáte a pak vám 200 kilometrů před cílem všechno skončí. Je to hrozně smutné," dodal smutně.

Přesto se Šoltys snaží brát věci s nadhledem. "Na Dakaru člověk vždycky vzpomíná na ty nejhorší okamžiky. A pak se jim směje," říká s úsměvem. "Při soutěži to bolí, ale časem si uvědomíte, že ty chvíle jsou to, proč sem jezdíme."

Přes letošní smůlu už Šoltys hledí dopředu. "Doufám, že budeme pokračovat ve stejném duchu. Budeme dál vylepšovat naši Tatru Buggyra EVO3, stavět další auta a sbírat společné zážitky," plánuje. "A hlavně doufám, že příště budeme mít víc štěstí. To je na Dakaru vždycky klíčové."

Letošní ročník Rallye Dakar pro Martina Šoltyse sice neskončil podle představ, ale jeho odhodlání zůstává nezlomné. A pokud příště štěstí opravdu přijde, může být příběh úplně jiný.

Martin Šoltys po nešťastné 11. etapě Rallye Dakar: