Česká invaze na Dakar. Kaskadér ryl helmou v duně, podnikatel tajil přetržené vazy

Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (MM Technology) - Iveco Powestar

Dnes už dvojnásobný vítěz Dakaru sice letos triumfoval s náskokem více než 2 hodiny a 20 minut, ale ani tentokrát to nebyla procházka růžovým sadem. "Z výhry mám samozřejmě ohromnou radost, i když to na mně asi není úplně vidět. S klukama v kabině a celým týmem jsme makali a neměli jsme to rozhodně zadarmo, očekávání byla velká. Děkuji všem, kdo nám drželi palce, našim rodinám, partnerům, bez kterých bychom tady nebyli a samozřejmě fanouškům, protože ta podpora byla neskutečná!" řekl v cíli šťastný Martin Macík mladší.