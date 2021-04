Má titul nejkrásnější olympioničky všech dob, svoji tvář nyní využila na pomoc dětem

Italský vulkán Etna dnes do ovzduší nad východní Sicílii opět vypustil působivý oblak sopečného popela, který se vypínal až do výšky devíti kilometrů. Popel a drobný pyroklastický materiál zasypal Katánii, město muselo od brzkého rána do odpoledne přerušit provoz letiště, píše agentura ANSA.

Popel pokryl i řadu menších měst a vesnic na jižních svazích 3300 metrů vysoké sopky. V některých městech erupce roztřásla okna a dveře. Jeden z nejaktivnějších vulkánů na světě v noci na dnešek chrlil lávu a červeně rozsvítil noční oblohu.