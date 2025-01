Lehečka vyřídil Leeho, druhý bod přidal Macháč. Tenisté míří k postupu

Čeští tenisté vedou po úvodních dvouhrách v kvalifikaci Davisova poháru nad Jižní Koreou 2:0 na zápasy. Tomáš Macháč porazil na tvrdém povrchu v Ostravě-Porubě jedničku soupeře Kwon Sun-ua 6:2, 6:2 a navázal na předchozí triumf Jiřího Lehečky, který zdolal Gerarda Campanu Leeho 6:3, 6:3. Tým debutujícího kapitána Tomáše Berdycha dělí od postupu do další fáze jediné vítězství.

Češi mohou završit postup v sobotu. Od 12:00 se uskuteční čtyřhra, do níž by měli nastoupit Jakub Menšík s Adamem Pavláskem. Jejich soupeři by měli být Nam Či-song a Čong Jon-Song. Následovat by měly dvouhry Lehečka - Kwon Sun-u a Macháč - Campana Lee. Složení se ale může ještě změnit.

Vítěz duelu narazí v září na lepšího z duelu mezi USA a Tchaj-wanem. Američané vedou po úvodním dni 2:0 na zápasy. Poraženého bude čekat baráž.

Čeští tenisté hrají před domácími fanoušky po roce, vloni porazili v kvalifikaci ve Vendryni Izrael. Návštěvníci v zaplněné RT Torax Aréně uctili před začátkem úvodní dvouhry minutou ticha památku trenéra Jiřího Fencla, který zemřel minulý týden ve věku 54 let.

Čtyřiadvacátý hráč světa a vítěz letošního turnaje v Brisbane Lehečka zvládl v zahajovacím zápase roli favorita za hodinu a 29 minut. Soupeři vzal třikrát servis, sám odvrátil všechny tři brejkboly.

Český reprezentant obránil první brejkbol v úvodní hře, vzápětí servis Korejce prolomil a šel do vedení 3:0. Přestože se dvacetiletý Campana Lee zlepšil, Lehečka zůstal při servisu stoprocentní a získal první set za 47 minut. Také ve druhé sadě dosáhl Lehečka brzy na brejk. Soupeř si za stavu 2:1 pro českého hráče vzal zdravotní přestávku na ošetření pravé ruky a vzápětí vedl při Lehečkově podání 40:15. Mladoboleslavský rodák ale oba brejkboly odvrátil a duel dotáhl k vítězství.

"Dnešní zápas budu komentovat pozitivně. Splnil jsem, co jsem od sebe očekával. Nebylo to ale tak jednoduché, jak si někteří lidé mysleli. Vždy je strašně náročné hrát proti někomu, koho vůbec neznáte. Jsem rád, že jsem se s touto výzvou dobře popral. A čím déle jsem hrál, tím lépe jsem se na kurtu cítil. To pro mě bylo hlavní, stejně jako že jsem přinesl do šatny první bod," řekl na tiskové konferenci Lehečka.

Po zápase následovalo slavnostní rozloučení s bývalým kapitánem Jaroslavem Navrátilem. Sedmašedesátiletý trenér skončil vloni po 18 letech ve funkci po nepovedeném vystoupení tenistů ve skupinové fázi Davisova poháru.

Macháč poté zdolal Kwon Sun-ua za 63 minut. Korejského soupeře, který si na Davis Cup "odskočil" z povinné vojenské služby, porazil potřetí z pěti vzájemných utkání. Využil všech pět brejkbolů a zaznamenal 10 es.

Pětadvacátý hráč světa Macháč získal první set poté, co od stavu 0:1 vybojoval pět her po sobě. Také ve druhé sadě měl berounský rodák vývoj pod kontrolou. Soupeři vzal servis ještě třikrát a využil hned první mečbol.

Utkání kvalifikace tenisového Davisova poháru v Ostravě:

Česko - Jižní Korea 2:0 po prvním dnu (Lehečka - Campana Lee 6:3, 6:3, Macháč - Kwon Sun-u 6:2, 6:2).