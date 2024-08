Lehečka je poprvé ve druhém kole US Open. Zato Siniaková na favoritku nestačila

Český tenista Jiří Lehečka postoupil poprvé v kariéře do 2. kola US Open. Maďar Márton Fucsovics dnes duel v New Yorku za stavu 1:6, 6:4, 6:3, 3:0 z pohledu českého hráče vzdal kvůli zranění zad. V 1. kole skončila naopak Kateřina Siniaková, která podlehla domácí turnajové čtrnáctce Madison Keysové 4:6, 1:6.

Dvaadvacetiletý Lehečka, který vynechal kvůli únavové zlomenině bederního obratle letošní Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry v Paříži, zaznamenal první výhru v hlavní soutěži ve Flushing Meadows na třetí pokus. Nejvýše postavený český hráč na turnaji Lehečka neměl vydařený začátek. V prvním gemu nevyužil čtyři brejkboly, poté přišel dvakrát o servis a úvodní set ztratil za 36 minut. Udělal v něm 21 nevynucených chyb. V dalším průběhu už ale byl mladoboleslavský rodák na podání stoprocentní. Druhý set vyhrál díky brejku v desáté hře a ve třetí sadě získal brzy vedení 3:0. Fucsovics si za stavu 1:4 vzal pauzu na ošetření zad, zápas už však nezdramatizoval. Lehečka třetí set dotáhl, a jakmile získal ve čtvrtém další dva brejky, Maďar utkání vzdal. Proti 81. hráči světa uspěl český borec i ve druhém vzájemném utkání. V dalším kole narazí na Američana Mitchella Kruegera. Osmadvacetiletá Siniaková dohrála v úvodním kole US Open podruhé za sebou a nenavázala na semifinále z posledního turnaje v Clevelandu. Proti loňské semifinalistce US Open Keysové doplatila na 11 dvojchyb a 29 nevynucených chyb. Utkání ztratila za 64 minut. Siniaková přišla o první set kvůli ztracenému servisu v páté hře. Ve druhé sadě už neudržela servis ani jednou a poprvé v sezoně dohrála na grandslamu v úvodním kole. Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Lehečka (32-ČR) - Fucsovics (Maď.) 1:6, 6:4, 6:3, 3:0 skreč, Rubljov (6-Rus.) - Seyboth Wild (Braz.) 6:3, 7:6 (7:3), 7:5, Fritz (12-USA) - Carabelli (Arg.) 7:5, 6:1, 6:2, Carballés (Šp.) - Choinski (Brit.) 6:2, 6:3, 5:7, 6:7 (5:7), 6:3. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Keysová (14-USA) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:1, Gauffová (3-USA) - Gračovová (Fr.) 6:2, 6:0, Badosaová (26-Šp.) - Golubicová (Švýc.) 6:0, 6:3, Minnenová (Belg.) - Frechová (Pol.) 7:5, 7:5, Kalininová (Ukr.) - Dodinová (Fr.) 6:1, 3:6, 6:1, Mariaová (Něm.) - Sierraová (Arg.) 6:2, 6:3, Jointová (Austr.) - Siegemundová (Něm,) 6:4, 7:5, Stearnsová (USA) - Curenková (Ukr.) 6:1, 7:5.