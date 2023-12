Ledecká se zlepšuje. Ve sjezdu ve Val d'Isere dojela šestnáctá, nejlépe po zranění

Ester Ledecká obsadila 16. místo ve sjezdu na Světovém poháru ve Val d'Isere a vybojovala nejlepší umístění od návratu k lyžování po zranění klíční kosti. Trojnásobná olympijská vítězka vylepšila v disciplíně o šest příček umístění z týden starého závodu ve Svatém Mořici. Při absenci Američanky Mikaely Shiffrinové triumfovala Švýcarka Jasmine Fluryová.

Druhý sjezd sezony byl ve francouzském středisku přerušen po pádu Kanaďanky Stefanie Fleckensteinové. Šestadvacetiletá závodnice upadla ve vysoké rychlosti krátce před cílem a byla transportována do nemocnice.

Osmadvacetiletá Ledecká vyrazila na trať jako desátá v pořadí. Do cíle dojela průběžně osmá se ztrátou 1,47 sekundy na Fluryovou. Pražská rodačka poté klesla o dalších osm míst. Od první desítky ji dělilo 44 setin.

"Závod se mi docela líbil. Bohužel mám ale přes tři týdny nějakou virózu. Už jsem měla i tři dny nasazená antibiotika, ale zatím se to moc nezlepšuje. Jsem jako mátoha, trochu tahám nohy z medu a jsem docela ráda, že nedělám běžky. To bych asi dnes nedala," řekla v nahrávce pro média Ledecká.

Dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018, která vynechala loňskou sezonu kvůli komplikovanému zranění klíční kosti, zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně. Vedle 22. místa ve sjezdu ve Svatém Mořici byla ve stejném středisku 23. v superobřím slalomu.

"Závod byl fajn. Jsem ráda, že mám za sebou další jízdu. Je to pro mě dost důležité, abych hodně jezdila a dostala se do těchto těžkých tratí. Byla to dobrá jízda, ale potřebovala bych na ní ještě víc sil," uvedla Ledecká

Lehce také vylepšila umístění z pátečního tréninku, kde byla sedmnáctá. "Snažím se zlepšovat každou jízdou. Blbě se mi ale dýchá a bolí mě svaly. Tři týdny kašlu a bohužel se nám to zatím nedaří dostat pod kontrolu. Budu bojovat. Zítra je další závod a pak se vrhnu na snowboard," doplnila.

Stupně vítězů obsadily závodnice, které vystartovaly v úplném úvodu. Triumfovala úřadující mistryně světa Fluryová, která jela s číslem 6. Krajanka Joana Hählenová na druhé pozici na ni ztratila 22 setin, třetí byla Rakušanka Cornella Hütterová.

Program ve Val d'Isere by měl v neděli uzavřít superobří slalom.

SP v sjezdovém lyžování ve Val d'Isere (Francie):

Ženy - sjezd: 1. Fluryová 1:43,37, 2. Hählenová (obě Švýc.) -0,22, 3. Hütterová (Rak.) 0,24, 4. Goggiaová (It.) -0,44, 5. Štuhecová (Slovin.) -0,73, 6. Nuferová (Švýc.) -0,76, …16. Ledecká (ČR) -1,47. Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 10 závodů): 1. Goggiaová 130, 2. Fluryová 113, 3. Hütterová 110, 4. Shiffrinová (USA) 100, 5. Brignoneová (It.) 92, 6. Hählenová 86, …20. Ledecká 24.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 43 závodů): 1. Shiffrinová 620, 2. Brignoneová 457, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 429, 4. Vlhová (SR) 391, 5. Goggiaová 336, 6. Hectorová (Švéd.) 296, …49. Dubovská 38, 55. Ledecká 32, 91. Jelínková (všechny ČR) 2.