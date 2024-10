Kulichův první gól v NHL na výhru nestačil. Rittich vychytal výhru Kings

Český hokejový útočník Jiří Kulich svým prvním gólem v NHL neodvrátil prohru Buffala 4:6 v Columbusu. Filip Chytil asistoval u vítězství New York Rangers 5:2 v Detroitu. Souboj českých brankářů v duelu Chicago - San Jose ovládl Petr Mrázek a dařilo se i dalšímu gólmanovi Davidu Rittichovi, který vychytal výhru Los Angeles 4:1 v Montrealu.

Kulich se prosadil ve 38. minutě, kdy tečoval střelu Dylana Cozense od modré čáry a snížil na 2:3. Na jeho trefu už po půl minutě odpověděl Mathieu Oliver, v čase 39:36 ale Sabres vrátil na rozdíl jediného gólu Owen Power.

Dvougólový náskok Blue Jackets vrátil hned po 15 sekundách třetí třetiny Zach Aston-Reese a jeho zásah byl nakonec vítězný. Buffalo prohrálo pátý z šesti zápasů a se třemi body je na 14. místě Východní konference.

"Prvním gólem v NHL jsem si splnil sen, ale další prohra je hořká. Hlavně v první třetině se nám vůbec nedařilo, ztráceli jsme většinu puků a prohrávali 0:2. Pak jsme naši hru zlepšili, ale už bylo pozdě," řekl Kulich.

Chytil nedlouho po polovině duelu připravil Victoru Mancinimu pátý gól Rangers a bodoval podruhé v sezoně. Newyorský celek bodoval i ve čtvrtém utkání sezony, Detroit naproti tomu se dvěma body ze čtyř utkání uzavírá tabulku Východní konference.

Vítězství Rangers řídil Artěmij Panarin, který se blýskl hattrickem a jako první hráč celku z Madison Square Garden zaznamenal víc než jeden kanadský bod ve čtyřech kláních na úvod sezony.

"Vůbec jsem nevěděl, že bych mohl být první a moc mě těší, že se mi to povedlo. Je to skvělé, zkusím v tom pokračovat," řekl útočník, který nyní s 11 body vládne ligové produktivitě. "Dneska se v našem výkonu sešlo úplně všechno. Jsem za to rád, zároveň ale vím, že je to jen jeden duel," dodal Panarin.

Mrázek naskočil do čtvrtého zápasu v ročníku a potřetí dostal úspěšnost zákroků přes 90 procent. Proti San Jose zlikvidoval 20 z 22 střeleckých pokusů. Vaněček v brance Sharks obdržel čtyři góly z 27 střel a úspěšnost zákroků měl lehce přes 85 procent.

Chicago předchozí čtyři zápasy odehrálo v halách soupeřů a první domácí vystoupení v sezoně zvládlo hlavně díky příspěvkům Connora Bedarda a Teuva Teräväinena. Oba útočníci připravili dvě branky a potvrdili pozici nejproduktivnějších hráčů týmu.

"Je to pro nás velmi důležitá výhra," radoval se Teräväinen, který si po přesunu z Caroliny poprvé vyzkoušel led v chicagském United Center. "Zatím jde o malý vzorek, ale musím říct, že v každém zápase se nám podařilo dostat soupeře pod tlak. To je skvělý signál do dalšího průběhu sezony," líčil Bedard.

Rittich skvěle zareagoval na nevydařený zápas v Torontu, kde inkasoval čtyři branky během 30 minut, a na ledě Montrealu předvedl 26 zákroků. Překonal ho jen Justin Barron na začátku osmé minuty šikovným zakončením po objetí branky. Hosté ale skóre otočili a dočkali se druhé výhry v sezoně.

"David chytal skvěle. Věděli jsme, že když propadneme, tak nás podrží. Měli jsme v něm obrovskou jistotu. Od začátku byl stoprocentně v zápase a předvedl neuvěřitelný výkon. Má na dnešní výhře obrovský podíl." pochválil českého gólmana Alex Laferriere, který se podepsal pod vítězství Kings vítezným gólem.

Výsledky NHL:

Montreal - Los Angeles 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 8. J. Barron - 19. M. Anderson, 22. Laferriere, 58. Englund, 60. Kempe. Střely na branku: 27:32. Rittich odchytal za Los Angeles celý zápas, inkasoval jeden gól z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 96,3 procenta. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Laferriere, 2. Byfield, 3. Hutson (všichni Los Angeles).

Ottawa - New Jersey 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 59. B. Tkachuk - 23. Haula, 27. Bastian, 53. Cotter. Střely na branku: 31:35. Diváci: 15.192. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Haula, 3. Cotter (všichni New Jersey).

Detroit - New York Rangers 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Branky: 22. Seider, 57. Compher - 9., 16. a 32. Panarin, 29. Trocheck, 33. Mancini (Chytil). Střely na branku: 31:34. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Trocheck, 3. Fox (všichni NY Rangers).

Tampa Bay - Vegas 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)

Branky: 20. a 60. Kučerov, 11. Moser, 58. Hagel - 6. McNabb, 16. Dorofejev, 23. Barbašev. Střely na branku: 25:25. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Moser, 3. Point (všichni Tampa Bay).

Florida - Vancouver 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 12. J. Boqvist, 39. Lundell - 12. Blueger, 27. Q. Hughes, 63. J. Miller. Střely na branku: 28:31. Diváci: 17.856. Hvězdy zápasu: J. Miller, 2. Lankinen (oba Vancouver), 3. Bobrovskij (Florida).

Washington - Dallas 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Branky: 21. Wilson, 27. D. Strome, 38. T. Raddysh - 13. Blackwell, 34. J. Robertson. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17.034. Hvězdy zápasu: 1. T. Raddysh, 2. Wilson (oba Washington), 3. J. Robertson (Dallas).

Columbus - Buffalo 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)

Branky: 6. Činachov, 20. Marčenko, 33. Fantilli, 38. Olivier, 41. Aston-Reese, 49. Severson - 30. McLeod, 38. Kulich, 40. Power, 58. Peterka. Střely na branku: 25:25. Diváci: 16.126. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. Olivier, 3. Severson (všichni Columbus).

St. Louis - New York Islanders 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 63. Neighbours. Střely na branku: 30:34. Diváci: 17.109. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Neighbours (oba St. Louis), 3. Sorokin (New York Islanders).

Nashville - Edmonton 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky: 12. F. Forsberg, 38. Marchessault - 18. a 60. Kulak, 31. J. Skinner, 39. McDavid. Střely na branku: 29:36. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Kulak (oba Edmonton), 3. Josi (Nashville).

Chicago - San Jose 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 5. Hall, 20. Bertuzzi, 21. N. Foligno, 43. Dickinson - 39. Toffoli, 43. Zetterlund. Střely na branku: 27:22. Mrázek za Chicago odchytal celý zápas, inkasoval dva góly z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Vaněček odchytal za San Jose 56 minut a 11 sekund, inkasoval čtyři branky z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 85,2 procenta. Diváci: 19.056. Hvězdy zápasu: 1. Bedard, 2. Teräväinen, 3. Foligno (všichni Chicago).

Seattle - Philadelphia 6:4 (1:2, 4:0, 1:2)

Branky: 19. Montour, 24. McCann, 35. Tolvanen, 38. Eberle, 38. Wright, 55. Bjorkstrand - 5. a 19. Laughton, 51. York, 53. Drysdale. Střely na branku: 29:25. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Wright, 3. Eberle (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 6 3 1 2 19:21 7 2. Toronto 4 3 0 1 14:7 6 3. Tampa Bay 3 3 0 0 12:5 6 4. Boston 5 3 0 2 20:18 6 5. Ottawa 4 2 0 2 13:15 4 6. Montreal 5 2 0 3 13:17 4 7. Buffalo 6 1 1 4 17:24 3 8. Detroit 4 1 0 3 9:15 2

Metropolitní divize:

1. New Jersey 7 5 0 2 22:14 10 2. NY Rangers 4 3 1 0 20:9 7 3. Pittsburgh 5 3 0 2 20:21 6 4. Columbus 4 2 0 2 17:15 4 5. Washington 3 2 0 1 10:9 4 6. NY Islanders 4 1 2 1 10:11 4 7. Philadelphia 4 1 1 2 13:18 3 8. Carolina 2 1 0 1 5:6 2

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 5 4 0 1 14:8 8 2. Utah 5 3 1 1 20:19 7 3. Winnipeg 3 3 0 0 10:2 6 4. Minnesota 4 2 2 0 12:10 6 5. St. Louis 5 3 0 2 13:14 6 6. Chicago 5 2 1 2 13:14 5 7. Nashville 4 0 0 4 8:18 0 8. Colorado 4 0 0 4 13:25 0

Pacifická divize: