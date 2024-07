Krejčíková uhranula i výrobce Lega. Česká šampionka dostane speciální sadu stavebnice

Zřejmě o ní nikde nenajdete napsáno, že je vedle tenisu i marketingovou hvězdou. Přesto se Barboře Krejčíkové povedl na Wimbledonu jeden majstrštyk. Tak dlouho mluvila před novináři o tom, jak ráda staví stavebnici Lego, až zaujala i jejího výrobce.

Za tenistkou z Ivančic nestojí žádná velká marketingová agentura. Vlastně je tak trochu sama sobě manažerkou.

O sociální sítě se stará sama. Vymýšlí obsah pro fanoušky, nebo, třeba jako na Wimbledonu, si s nimi střihne rozhovor v pauze mezi zápasy, kdy si s nimi na síti X rozjede sérii otázek a odpovědí.

Osobní a skromný přístup, nic, co by sledovaly masy lidí. Nejspíš i proto má například na Instagramu momentálně nejméně sledujících ze všech wimbledonských šampionek za posledních deset let (134 tisíc, pozn. red.). A to už má v zádech i jeden grandslam z Paříže.

V Londýně ale možná i trochu nevědomky udělala velký krok k tomu, aby minimálně jednu zvučnou firmu zaujala.

Když se jí totiž novináři na Wimbledonu ptali, jak tráví dlouhá odpoledne, když ve Wimbledonu prší a nemůže se na kurt, odpověděla, že miluje skládání stavebnice Lego.

"Stavím ho hodně. Dostala jsem jeden set i od svého týmu během Wimbledonu. Mám ráda architekturu, postavila jsem mléčnou dráhu nebo věci z Harryho Pottera, mám třeba Dobbyho," přiznala Krejčíková.

Práce s kostičkami ji prý uklidňuje a zároveň u toho dostatečně relaxuje a vypne od tenisu.

A její vášeň, která díky jejímu celkovému triumfu ve dvouhře obletěla svět, uhranula také výrobce populární stavebnice.

"Máme velkou radost, že se Barboře na turnaji tolik dařilo, samozřejmě jsme jí drželi palce. Stejně tak nás ale těší i její zájem o naše stavebnice. Rádi bychom jí poděkovali a připravili jsme pro ni překvapení v podobě unikátního modelu Lega. Více bohužel prozradit nemůžeme, abychom především Barboře nepokazili překvapení," prozradila on-line deníku Aktuálně.cz Iva Ambrožová, marketingová ředitelka Lego Trading s.r.o. pro ČR a SR.

Ta přiznala, že se nebrání ani nějaké další vzájemné marketingové spolupráci v budoucnu.

How to spend a rain delay with @BKrejcikova 🧱😴



Thoughts on a Centre Court Lego set, @LEGO_Group ? 👀#Wimbledon pic.twitter.com/WhED3D9h6U — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024

Česká šampionka dostala od britského novináře otázku i na to, zda by ji lákalo složit si také wimbledonský centrální tenisový dvorec.

"A existuje takový set? Jestli ano, tak sem s ním a já ho složím," smála se.

Na trhu sice zatím není, reálně však jeho výroba visí ve vzduchu. Zatím je ve fázi projektu na platformě Lego Ideas. Fanoušci ho najdou na tomto odkazu a mohou pro něj hlasovat.

"Pokud model získá 10 000 hlasů, automaticky přechází do posouzení týmů našich designérů. Ročně takto vydáme několik stavebnic, které vzešly z hlasování milovníků Lega. Wimbledon má aktuálně 476 hlasů - může to být tedy hozená rukavice pro všechny fanoušky Barbory, aby jí pomohli splnit její sen," vysvětlila Ambrožová.

Z toho vyplývá, že zařadit do výrobního procesu něco extra není snadné. Nedá se tedy čekat, že by se tenisoví fanoušci obratem dočkali vlastního setu Barbory Krejčíkové.

"Máme vysoké standardy, co se týče designu, kvality a také bezpečnosti. V kladenské LEGO Model Production máme však týmy, které dokáží postavit jedinečné sochy téměř s jakoukoliv tématikou. Ty ale samozřejmě nejsou součástí naší standardní prodejní nabídky," dodává marketingová ředitelka.