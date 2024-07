Krejčíková na Wimbledonu zachránila čmeláka. Roli české spasitelky nevnímá

Tenistka Barbora Krejčíková cítí, že se ve Wimbledonu s každým zápasem zlepšuje. Turnajová jednatřicítka postoupila po skreči Španělky Jessicy Bouzasové za stavu 6:0, 4:3 do osmifinále a vyrovnala na trávě v All England Clubu své maximum.

V rozhovoru s novináři řekla, že pozici poslední české singlistky na turnaji neřeší a chce uspět i v boji o čtvrtfinále.

"Nevím, já nad tím takhle nepřemýšlím. Soustředím se na zápas, který hraju," uvedla Krejčíková. "Dnes jsem přišla, rozehrála se, v 11 jsem měla jít na to, ale odkládalo se to. Takže jsem čekala, čekala, čekala a jsem ráda, že se mi pak povedlo zahrát první set tak dobře," podotkla.

Osmadvacetiletá hráčka z Ivančic povolila přemožitelce Markéty Vondroušové z 1. kola v první sadě jen čtyři fiftýny. Od stavu 2:0 zaznamenala čtyři čisté hry po sobě a nadělila soupeřce 'kanára.'

"Asi to byl ideální set. Vyhrála jsem ho 6:0 a míčky, které jsem odehrála, byly kvalitní. Určitě to bylo pro vývoj zápasu dobře, abych chytla začátek a ujala se vedení," řekla Krejčíková.

Duel na začátku druhé sady přerušil déšť a Bouzasová po návratu hru vyrovnala. Poté ale vzdala kvůli zranění zad.

"Bylo to nepříjemné. Čekala jsem, že se soupeřka zlepší, začne to být vyrovnané a taky to tak bylo. Na konci byla jen škoda, že se zranila a nedohrálo se to," doplnila Krejčíková.

Nehledě na skreč Bouzasové se cítí ve Wimbledonu stále líp. V předchozích kolech vyřadila Rusku Veroniku Kuděrmětovovou a Američanku Katie Volynetsovou.

"Asi jo. Záleží také, kdo na druhé straně je a jak moc mi vadí její hra. Dneska jsem se na kurtu cítila dobře. Podívala jsem se na nějaké její zápasy a věděla, co mám očekávat. Pavel (trenér Motl) vymyslel strategii, co s ní mám hrát a fungovalo to. Doufám, že na to budu navazovat dál," uvedla Krejčíková.

Ve druhém setu česká hráčka zaujala, když si před servisem Bouzasové vyžádala menší pauzu, aby nabrala na raketu čmeláka, který byl na trávě.

"Viděla jsem ho tam a nechtěla jsem na něj šlápnout a ukončit mu život. Nemohl se na raketu dostat, tak to trvalo trochu déle. Nakonec se to povedlo a dostala jsem ho mimo kurt. A mohlo se pokračovat," popsala česká tenistka.

Ve volném čase se snaží ve Wimbledonu odpočívat, nově si na odreagování staví lego.

"Jsem ráda, že jsem něco přidala k vyšívání i k tomu, že tady po večerech s rodinou, u které bydlím, hrajeme karty - žolíky. To je taky příjemné odreagování. Rodinná atmosféra mi dělá dobře a ani necítím, že jsem na turnaji," řekla Krejčíková.

Do osmifinále Wimbledonu se dostala podruhé a poprvé od roku 2021. Tehdy se turnaj hrál kvůli covidovým opatřením bez diváků.

"Bydleli jsme hodinu odsud a každý den jezdili autobusem. Do třetího kola jsem hrála všechny zápasy na trojce a potom jsem byla s Bartyovou na jedničce. Škoda, že jsem ji měla tak brzo, protože jsem měla docela slušnou formu. Ona pak celý turnaj vyhrála. Jsem ráda, že jsem letos ve čtvrtém kole znovu a mohu zase bojovat o čtvrtfinále," uvedla Krejčíková.

Dvojnásobná vítězka Roland Garros z roku 2021 narazí v dalším kole buď na Američanku Danielle Collinsovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

"S Haddadovou Maiaovou jsem tady trénovala před turnajem. Je to dobrá tenistka. Hraje levou rukou, má kvalitní tenis a hraje tvrdě od základní čáry. Danielle má zase velmi dobrou sezonu. Je to taky velmi solidní a kvalitní hráčka," doplnila Krejčíková.