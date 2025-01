Kouče dvacítky lanaří extraliga. Budoucnost ale proberu s Hadamczikem, říká Augusta

Hokejovou reprezentaci do 20 let by mohl i nadále trénovat Patrik Augusta. Pětapadesátiletý kouč dovedl juniorský tým stejně jako loni k medaili na světovém šampionátu a na tiskové konferenci po návratu z bronzového turnaje v Ottawě řekl, že má zájem ve funkci pokračovat.

"Jedinou budoucnost, kterou teď řeším, je, že pojedu s manželkou domů. Byl jsem teď měsíc pryč," podotkl s úsměvem Augusta.

"Jsme domluveni, že se sejdeme a promluvíme si (s prezidentem hokejového svazu Aloisem Hadamczikem). Ještě je brzy. Jak jsem ale říkal po zisku bronzu, ten pocit se neochodí a práce mě naplňuje. Jsem u toho rok a půl, což si nemyslím, že je nějaká doba," doplnil Augusta vážněji.

Augusta působí na střídačce juniorské reprezentace druhou sezonu a z MS se vždy vrátil s bronzovou medailí na krku. Podle bývalého úspěšného útočníka nejde jen o výsledky, nadšený je ze spolupráce reprezentačních trenérů napříč kategoriemi.

Například na květnovém seniorském světovém šampionátu byl v úzkém kontaktu s koučem "áčka" Radimem Rulíkem, jenž byl naopak nyní v Kanadě.

"Říkal jsem to už loni. Právě to je to, co mě naplňuje. Jak spolupracujeme, jak jsme se dali do kupy. Je to úžasné pro moji erudici, pro zkušenosti. Dával jsem mu to nejlepší ze sebe a to samé on dával mně. Každý den jsme spolu diskutovali, bavili jsme se spolu," řekl Augusta.

Spokojený u národního týmu je i proto, že může spolupracovat například s asistenty Robertem Reichelem a Ladislavem Šmídem.

"Není to o mém jménu. Dělám svoji práci a mám štěstí, že mám kolem sebe lidi, které jsem si mohl vybrat a kteří jsou ochotni dát čas, energii i znalosti pro dobro týmu společně se mnou. Vážím si nabídek a jsem v pozici, kdy si mohu vybrat, což je něco úžasného. Neberu to ale jako samozřejmost," upozornil Augusta.

O bývalého trenéra Liberce je v extralize zájem, například na začátku sezony jej oslovily Vítkovice. "Nějaké nabídky mám. Teď si ale chci sednout doma s rodinou a chviličku si vydechnout," řekl Augusta. Nepočítá s tím, že by současně působil na klubové střídačce a u reprezentace.

"Stylem práce, kterým já pracuji, si to asi nedovedu představit. Několikrát jsem o tom uvažoval a myslím si, že jsem člověk, který když něco dělá, tak tomu dává všechno. A sám u sebe bych cítil, že něco okrádám," řekl Augusta.

Zároveň ale přiznal, že má i další ambice a cíle. "Každý máme své sny. Ke všemu ale vede postupná cesta, musí se jít schůdek po schůdku a jinak to nefunguje," řekl.