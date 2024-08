Kopeckého bude chtít připravit o dvanáctý triumf na "Barumce" silná konkurence

Kompletní domácí špička i přední jezdci z evropského šampionátu se od pátku do neděle představí na Barum Czech rallye Zlín.

Jako lídr průběžného pořadí českého mistrovství se na start postaví Dominik Stříteský, kontinentálnímu seriálu zatím vévodí Hayden Paddon z Nového Zélandu. Prvenství z loňského roku obhajuje Jan Kopecký, který bude útočit již na dvanáctý triumf v soutěži.

"Myslím si, že české vlajky budou letos vlát hodně vysoko, i když to neznamená, že já budu držet prapor s českou vlajkou nejvýš. Ale budu se o to snažit, je to můj cíl," řekl Kopecký regionálnímu vydání MF Dnes.

Dvaačtyřicetiletý jezdec kraluje Barum rallye nepřetržitě od roku 2015. Letos se mu ale tolik nedaří. Stále čeká na premiérovou výhru v mistrovství ČR a v průběžném pořadí je druhý s odstupem 23 bodů za Stříteským.

"O titul se chci porvat. Na druhou stranu jich máme celkem dost, takže to není prioritní. Budu spokojený, když budu v cíli Barumky spokojený sám se sebou a s naším výkonem," uvedl desetinásobný český mistr a ocenil výkony Stříteského i dalších mladších jezdců.

"Já jedu pořád stejně rychle. Už mám odzávoděno docela dost a myslím si, že už si nemám za každou cenu co dokazovat. A ti kluci jsou draví. Dokážu si přesně představit, jak se cítí. Já se cítil podobně v roce 2004, kdy jsem chtěl za každou cenu porazit Romana Krestu, který byl - a pořád je - ikonou české rallye," řekl Kopecký.

Stříteský si užívá vydařenou sezonu a nyní si přeje, aby se i po víkendu držel ve hře o titul. "Protože to by znamenalo dobrý výsledek na Barum rallye a že nic nepokazíme," řekl čtyřiadvacetiletý jezdec.

"Barumka bude náročná. Nebudou tam jen čtyři lidé jako na každé soutěži u nás, ale přibudou jezdci z Evropy. Myslím si, že nám všem zamotají hlavu," řekl Stříteský.

Vedle Paddona, kterého loni ve Zlíně zastavila havárie, budou chtít uspět například v ME průběžně druhý Francouz Mathieu Franceschi, Španěl Efrén Llarena nebo Mikołaj Marczyk z Polska.

Z české špičky touží po úspěchu i Erik Cais, Filip Mareš, Adam Březík nebo Václav Pech, jenž tentokrát vymění speciál WRC za vůz Škoda Fabia R5. "Rozdíl v ovládání focusu a vozu R5 je větší, než jsem čekal. Bude určitě nějakou dobu trvat, než začnu auto využívat a najdu potřebné hranice," řekl Pech.

Již 53. ročník rallye začne tradičně páteční noční rychlostní zkouškou ve Zlíně, v dalších dvou dnech čeká jezdce 14 rychlostních zkoušek. Vítězná posádka bude dekorována v neděli před 18. hodinou.

Průběžné pořadí MČR: 1. Stříteský 161 bodů, 2. Kopecký 138. 3, Březík 121, 4. Cais (všichni Škoda Fabia RS) 105, 5. Mareš (Toyota GR Yaris) 85, 6. Jirásek (Škoda Fabia R5) 72.

Průběžné pořadí ME: 1. Paddon (N. Zél./Hyundai i20) 89, 2. Franceschi (Fr./Škoda Fabia RS) 82, 3. Tempestini (Rum./Škoda Fabia RS) 59, …22. Cais 18, 27. Mareš 12.

