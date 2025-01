Petrželův "sestup z nebes" na Žižkov uvedlo video od Koháka. Střílí si i z Vrby

Ligový rekordman v počtu startů Milan Petržela skončil kvůli nízkému vytížení ve Slovácku. Jednačtyřicetiletý fotbalista bude hrát za druholigový Žižkov. Tým z Uherského Hradiště o tom informoval na svém webu.

"Viktorka se ozvala mezi prvními a měla velký zájem po celou dobu. Zaujala mě rodinná atmosféra klubu, kde se všichni znají, každý den se potkávají, mají dobré podmínky i zázemí pro svoji práci. Mají ale i ambice, vizi a cíle, na tuhle výzvu se hodně těším," řekl Petržela Žižkova.

Klub pod televizní věží představil novou posilu v krátkém originálním videu v režii Jakuba Koháka. V něm vystupuje i husitský vojevůdce Jan Žižka v podání herce Miroslava Hanuše, který si neodpustil narážku na nedávný příchod trenéra Pavla Vrby do druholigové Líšně. Ve videu se představili také sportovní ředitel Viktorie Pavel Hoftych nebo útočník Tomáš Necid.

Bývalý český reprezentant Petržela začal hrát ligu ve Slovácku v roce 2003. Nejúspěšnější část kariéry prožil při dvou angažmá v Plzni, s níž získal čtyři tituly, domácí pohár a třikrát si zahrál skupinu Ligy mistrů. Oblékal i dres Sparty, Jablonce či Augsburgu. S reprezentací startoval na mistrovství Evropy 2012.

Do Uherského Hradiště se vrátil v roce 2019 a s týmem zažil jeho největší úspěchy. Nejprve se Slováckem před třemi lety ovládl domácí pohár a následně postoupil do skupiny Evropské konferenční ligy.

V české nejvyšší soutěži odehrál Petržela rekordních 519 zápasů s bilancí 59 gólů a 67 asistencí. Žádný jiný hráč nepřekonal hranici 500 utkání. Zkušený křídelník se stal ligovým rekordmanem v listopadu 2022, kdy 465. startem překonal tehdejšího trenéra reprezentace Jaroslava Šilhavého.

V této sezoně první ligy odehrál osm duelů, pouze do jednoho ale zasáhl od začátku. "V poslední době nedostával Milan Petržela takovou minutáž na hřišti, jakou by si sám představoval, a tak Slovácko vyšlo Milanovi vstříc a umožnilo mu pokračovat v jeho odhodlání hrát fotbal na vysoké úrovni a uvolnilo ho do Viktorie Žižkov," uvedlo Slovácko.

"O Milanových kvalitách se nemusíme bavit. Na Žižkov v něm navíc přichází velká persona a zkušenost a věříme, že fanouškům předvede ještě hodně ze svého fotbalového umění," prohlásil sportovní ředitel Žižkova Pavel Hoftych.

Pražský celek přezimuje na čtvrtém místě se čtyřbodovou ztrátou na třetí Vyškov, který drží poslední příčku znamenající účast v baráži. V nejvyšší soutěži Žižkov naposledy působil v sezoně 2011/12.