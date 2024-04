Reprezentovat? Leda za Německo, myslel si český kolos. Teď pod Rulíkem bojuje o MS

Hokejový útočník Jáchym Kondelík se na startu sezony rozhodl pro návrat z farmy Nashvillu do Českých Budějovic a tento krok si pochvaluje. V Motoru se čtyřiadvacetiletý rodák z německého Hannoveru zařadil mezi hlavní opory a po čtvrtfinálovém vyřazení se dočkal premiérové pozvánky do české reprezentace.

V Karlových Varech se chystá na duely s Německem, které pro něj budou mít zvláštní náboj. V zemi západního souseda vyrůstal, když tam působil jeho otec Roman, bývalý gólman.

"Je to taková odměna za celou sezonu. Když jsem se vrátil, tak to všichni brali, že je to pro mě takový krok zpátky. Občas restart kariéry není vůbec od věci," řekl Kondelík novinářům. "V Budějovicích mi dali obrovský prostor. Věřili mi od samého začátku. Pan (trenér) Čihák mě lákal už v létě, takže to pro mě byla taková priorita. Že jsem se dostal sem, je taková třešnička na dortu."

Útočník měřící 201 centimetrů a vážící 107 kilogramů se v říjnu dohodl po jedné sezoně na ukončení dvouleté nováčkovské smlouvy s Nashvillem a místo boje o NHL na farmě v Milwaukee zvolil extraligu.

"Už v minulé sezoně mi přišlo, že mi úplně nevěřili. Důvěra je strašně důležitá. V létě jsem jako každý rok trénoval s Motorem a pan Čihák říkal, že by mě tam měl hrozně rád. Tak už jsem měl trošku brouka v hlavě," uvedl Kondelík.

Na kemp Nashvillu ale odjel.

"Řekl jsem si, že se o to poperu a udělám maximum. Fakt mi přišlo, že mi úplně nevěří a mám trošku uzavřené dveře. Když jsem viděl třeba Smejkyho (Jiří Smejkala), že se do NHL dostal z Evropy, tak jsem si řekl, že pro mě nebude úplně od věci jít zpátky, udělat dobrou sezonu a dostat důvěru, kterou jsem nakonec od trenérů dostal. Doufám, že jsem ji splatil a nakonec se ukázalo, že to by krok vpřed," řekl Kondelík.

V základní části extraligy si připsal ve 41 zápasech 37 bodů za 11 branek a 26 asistencí. V 10 duelech play off zaznamenal 10 bodů za čtyři góly a šest přihrávek.

"Celá sezona od našeho týmu byla slušná. Já jsem měl okolo sebe skvělé spoluhráče. Guly (Milan Gulaš) byl mým mentorem celý rok. Ze začátku jsem se toho trošku bál. Koukal jsem na něj jako na hvězdu, protože už odmala si ho pamatuju. Ale byl hrozně hodný, že mi pomohl, podporoval mě a radil mi. Do toho nám sednul Ordy (Jan Ordoš). Dobře jsme si v lajně rozuměli na ledě a myslím, že nám to všem hodně pomohlo," pochvaloval si Kondelík.

Přiznal, že sny o české reprezentaci mu byly dlouho vzdálené. "Popravdě jsem ani nedoufal, že bych se sem někdy dostal. Spíš jsem si říkal, že jestli někdy budu v reprezentaci, tak si budu muset změnit občanství a naopak hrát za Německo. Když jste mladší a koukáte na ty kluky v televizi, tak vám to přijde takové nereálné, ale samozřejmě v hokeji se může stát cokoliv. Jsem strašně rád, že jsem tu šanci dostal. Ať už vydržím jeden, pět nebo deset, tak za každý zápas jsem strašně rád a udělám maximum," prohlásil Kondelík.

Hannover bere za svůj domov. "Chodil jsem tam do školky, na základku. Hokej jsem tam hrál asi ve třech klubech najednou v tu dobu, takže jsem si tam zažil hezké chvíle. Samozřejmě mám Budějky strašně rád, ale jak jsem vyrostl v Hannoveru a ještě jsem u toho mohl koukat na tátu, jak hrál hokej, to si budu navždycky pamatovat asi jako nejhezčí chvíle života," uvedl Kondelík.

"Věřím, že kdybych tam třeba týden byl, tak zase mluvím jako rodilý mluvčí a rozumím 99 procent. Teď se mi to trochu plete s angličtinou po sedmi osmi letech v Americe, ale myslím, že bych si to rychle nahodil," řekl.

"Prvních sedm až deset let života jsme tam žili, léto v Čechách a hokejovou sezonu jsme byli v Německu. Mám český pas, ale můžu si nechat udělat duální, můžu být Čech i Němec. Můj sen byl dokončit kariéru tam, kde hrál taťka, takže kdybych tam šel, tak bych i mohl udělat německé občanství."

V letech 2018 až 2022 působil na University of Connecticut v NCAA.

"Tam je to super. Hodně se trénuje, nehraje se tolik zápasů, ale myslím, že do kariéry je to super. Děláte hodně individuálních dovedností. Myslím si, že i Kuba Sirota, který měl (v Olomouci) skvělou sezonu, to dokazuje. Přišel rovnou z NCAA a podle mě to byl jeden z nejlepších beků v celé soutěži," doplnil Kondelík, který studoval komunikaci a jako vedlejší obor geografii.

Teď má šanci bojovat o mistrovství světa. "Každý z nás to tady má jako ultimátní cíl. Nemůžete sem jet s tím, že odehrajete jeden zápas a pojedete domů. Ale pro nějaké kluky to tak bude. Když budu jeden z nich, tak jsem rád za ten jeden zápas. Všichni jsme nastavení, že uděláme maximum, abychom tady vydrželi co nejdéle," prohlásil Kondelík.

Snaží se mít za vzor hvězdy týmu. "Byl jsem na minulém domácím mistrovství a viděl jsem ty kluky, kteří jsou teď tady. Roman Červenka slezl mezi posledními z ledu. Když to vidíte, že tam v tomhle věku dře ještě navíc, tak je to neuvěřitelné," dodal Kondelík.