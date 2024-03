Komentář: Břízolit versus kachličky. Lídr F1 nemá stále klid a boss FIA je pod palbou

Současné skandály mohou ohrozit nejen nejlepší tým formule 1, ale i vztah mezi vedením šampionátu a Mezinárodní automobilovou federací.

Ve formuli 1 šlo vždycky o to, kdo bude rychlejší a získá titul. Pro vavříny byli jezdci i členové týmů ochotní udělat téměř cokoliv. O kontroverze nikdy nebyla nouze.

Jak se navíc stával šampionát stále bohatším, tak těch malých i velkých podvodů a podvůdků rapidně přibylo.

Stačí si připomenout pár příběhů z posledních 20 let.

2005 - Indianapolis. Týmy používající pneumatiky Michelin zjistily, že se jejich gumy na trati vytyčené z části po oválu příliš opotřebují a pro závod nejsou bezpečné. Do Grand Prix USA tehdy vystartovalo jen šest vozů tří stájí: Ferrari, Jordan a Minardi. Ty používaly značku Bridgestone.

2007 - Spygate. McLaren měl k dispozici důvěrné technické údaje patřící Ferrari.

2008 - Crashgate. Nelson Piquet junior během Velké ceny Singapuru 2008 úmyslně havaroval se svým Renaultem, aby pomohl týmovému kolegovi Fernandu Alonsovi vyhrát.

2021 - Finiš sezony. Ředitel Michael Masi povolil, aby se před restartem závodu před safety car posunula jen část vozů se ztrátou jednoho kola. Výsledkem byl souboj v posledním kole mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, v němž Nizozemec z Red Bullu na novějších pneumatikách Brita předjel a vyhrál závod i mistrovství světa

Na počátku roku 2024 je kolotoč Grand Prix miliardovým globálním byznysem, ale také zdrojem senzačních titulků navozujících atmosféru totálního rozkladu.

Tak žhavé to samozřejmě není. Jenže s rostoucím zájmem o tento sport v USA by mu negativní popularita mohla uškodit.

Po prvním závodě sezony v Sáchiru se totiž neprobíral ani tak fenomenální výkon úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena, jako věci ze zákulisí.

Red Bull v rozkladu?

Christian Horner, šéf v současné době dominantního Red Bullu, byl ještě před GP Bahrajnu sice svým chlebodárcem shledán nevinným v kauze sexuálního obtěžování. Ale tím celá věc zdaleka neskončila.

Pár hodin poté se do světa rozběhly údajné screeny Hornerovy nevhodné komunikace se zaměstnankyní Red Bullu. Snad jen Bůh a Ayrton Senna vědí, jestli je to reálná věc, nebo dílo pokročilé umělé inteligence…

Bohatě to ale stačilo zhustit už tak napjatou atmosféru v týmu. To je voda na mlýn Jose Verstappena.

Otec Maxe totiž zjevně zavětřil šanci, jak by si trojnásobný mistr světa mohl polepšit. Když je Mercedes ochotný dávat Lewisi Hamiltonovi astronomický plat, tak proč by jeho potomek nemohl využít volného místa a příští rok zamířit ke Stříbrným šípům?

Jos Verstappen v živé debatě s šéfem Mercedesu Toto Wolffem v Sáchiru:

V tom ale jezdci se startovním číslem 1 brání jeden drobný "detail". Verstappen je u Red Bullu vázaný kontraktem až do konce roku 2028.

Jedinou šancí, vedle neskutečně velké částky na vykoupení z kontraktu, je rozklad stáje. Ten by pak zakládal možnost využít nějaké výstupní klauze ve stylu "tým mi není schopný poskytnout adekvátní podmínky".

Schyluje se k nové válce manažerů?

Dalším mužem v hledáčku znalců zákulisí F1 není nikdo menší než prezident Mezinárodní automobilová federace FIA Muhamad Sulajím.

Bývalého rallyového pilota ze Spojených arabských emirátů dokonce začali vyšetřovat jeho vlastní lidé.

Podle zdrojů britské BBC totiž vyšlo najevo, že po loňském závodě v saúdskoarabské Džiddě horoval za zrušení desetisekundového trestu pro Fernanda Alonsa, který Španěla vyřadil ze stupňů vítězů.

Penalizace zůstala, ale Sulajím se nevzdal. Zřejmě podle okřídleného rčení "Když vy břízolit, tak my kachličky!" se - opět podle zdrojů BBC - snažil promotérovi F1 ohrozit jeho velký americký sen.

První muž FIA tlačil na příslušné činovníky federace, aby za každou cenu našli něco, aby okruh formule 1 v Las Vegas nemohl být certifikován. Bez tzv. stupně 1 není možné na dané trati pořádat Velkou cenu. Ovšem žádné důvody k dehonestaci městské trati se nenašly.

Zdá se, že s deklarovanými výbornými vztahy Sulajíma a organizací FOM, která formuli 1 pořádá, to není tak žhavé.

Doufejme, že nedojdeme až do stavu z přelomu 70. a 80. let minulého století. Tehdejší Mezinárodní federace automobilového sportu (FISA) se dostala do konfliktu s Asociací konstruktérů Formule 1 (FOCA) zastupující týmy.

Diskuse o řízení, obchodních aspektech a technických předpisech F1 vedla až ke stávce a k hrozbě úplného bojkotu šampionátu ze strany FOCA vedené Berniem Ecclestonem.

Výsledkem byl podpis Concordské smlouvy, jež postavila základy seriálu, který podle ní funguje až dodnes. Tenhle status quo by nebylo dobré rozbořit.