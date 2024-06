"Když počítáte, prohrajete." Podle sparťana v srbském týmu jdou vítězové jen po výhře

Fotbalisté Srbska jsou na mistrovství Evropy v Německu přitisknuti ke zdi, podle Veljka Birmančeviče ovšem zůstávají plní sebevědomí.

Hráč pražské Sparty odmítá před závěrečným zápasem ve skupině C proti Dánsku kalkulovat se ziskem bodu, který by teoreticky mohl na postup do osmifinále stačit.

"Je to jednoduché. Nikdy v životě nemůžete jít pro bod. Musíte vždy hledět, abyste vyhráli. Vítězové jdou za výhrou," upozornil křídelník, který byl vyhlášen hráčem sezony v české lize.

"Když v životě počítáte, vždy prohrajete. V úterý vyhrajeme," slíbil Birmančevič před duelem v Mnichově.

Anglie vede skupinu se čtyřmi body před Dánskem a Slovinskem, které mají po dvou. Srbsko je s jedním bodem zatím poslední. Variant, jak může konečná tabulka vypadat, je mnoho.

Mužstvu hrozí i rychlý konec na jeho prvním Euru od roku 2000, kdy ještě reprezentovalo tehdejší Srbsko a Černou Horu.

"Nemáme žádný prostor pro pohodlí, dostali jsme se ke zdi," prohlásil trenér Dragan Stojkovič.

"Není cesty zpět, můžeme jít jen dopředu. Pokud chceme postoupit, musíme vyhrát," řekl kouč.

Srbsko podlehlo Anglii těsně 0:1, poté v posledních vteřinách zachránilo remízu 1:1 se Slovinskem.

"Všichni jsme připraveni vydat ze sebe 100 procent. Z úvodních dvou zápasů jsme se hodně poučili, odevzdáme vše pro Srbsko a pro fanoušky, kteří nás přijeli podpořit," deklamoval Birmančevič, který na turnaji nastoupil dvakrát jako náhradník.

"Nemyslím si, že existuje hráč, který by si nemyslel, že postoupíme. Proti Slovinsku to mohlo být 2:0 nebo 3:0. Teď musíme ukázat náš charakter, ale protože vím, jaký jsme tým, věřím, že to dokážeme," ujistil šestadvacetiletý nejproduktivnější hráč posledního ročníku české ligy.

Sparťan apeluje na osobní odpovědnost. "Myslím, že nejdůležitější ve fotbale je, aby se každý hráč postavil před zrcadlo a řekl: Ty jsi nejdůležitější. Až to uděláme, pak se dočkáme výsledku. Odpovědnost je nutná, nemůžete se spoléhat na někoho jiného. Jsme si vědomi naší odpovědnosti, vyhrajeme," zopakoval Birmančevič.