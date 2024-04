Hokej na Kladně by asi skončil, přiznal Jágr. Popsal, jak trénoval dvakrát denně

Hokejisté Kladna zvládli ošemetnou baráž bez zaváhání. Stejně jako před rokem v sérii proti Zlínu zdolali Vsetín 4:0 na zápasy a zůstávají mezi elitou.

Hrající majitel klubu Jaromír Jágr novinářům řekl, že pro Rytíře byl souboj s vítězem první ligy existenční záležitostí. Za hlavního strůjce úspěchu označil gólmana Adama Brízgalu.

Možnost pokračování v hráčské kariéře nechal dvaapadesátiletý legendární útočník otevřenou.

"Co by bylo, kdybychom to neuhráli? Tak by pravděpodobně skončil hokej na Kladně. Ale nestalo se, takže jedeme dál. A musíme udělat na příští sezonu co možná nejsilnější tým," uvedl Jágr.

Výhra v nejkratším možném čase vypadá na první pohled jednoznačně, podle olympijského vítěze z Nagana však nebyli Valaši snadným soupeřem.

"Proti Zlínu jsme taky vyhráli 4:0, ale Vsetín hrál velice dobrý hokej, měli šikovné a rychlé hráče. Hráli vabank. Něco, na co jsme nebyli zvyklí během sezony a potrápili nás hodně. Vždycky jsou to nervy. Čekali jsme měsíc a půl a hráli jsme proti výbornému týmu. Věděli jsme, že to nebude nic lehkého. Díky Brízgalovi jsme to sice zvládli 4:0, ale hodně nás podržel. Chytal opravdu výborně," vyzdvihl Jágr gólmana.

Ocenil jeho výkony i s ohledem na to, že pětadvacetiletý gólman byl bez zápasové praxe kvůli zranění dokonce od konce prosince.

"Byl výborný. Hlavně v prvních dvou utkáních. Měl tam skvělé zákroky a na to, že čtyři měsíce nechytal, chytal fakt výborně. Nejsme jediný tým, který měl zraněné. Rozdíl je v tom, že my nemáme kam sáhnout. Jsou bohaté týmy, velké, které mají farmy a tam mají spoustu hráčů," konstatoval Jágr.

Právě 30. prosince, kdy se Brízgala zranil, zmínil jako osudový den. "Zranil se nám gólman číslo jedna a k tomu klíčový bek, který hraje dvacet minut za zápas. Do toho skončil Pleky (Tomáš Plekanec), chyběl nám Matyáš Filip, který zase dokázal, že je i po roce pauzy výborný hráč. To jsou situace, které se těžko nahradí, zvlášť když to nejsou cizinci. Cizinci se dají nahradit, ale české hráče narychlo sehnat a podepsat je obtížné," uvedl Jágr.

Během dlouhého čekání na start baráže se pečlivě připravoval, aniž by uvažoval o návratu do sestavy.

"Vrátil jsem se z Pittsburghu a trénoval dvakrát denně. Nepočítal jsem, že budu hrát. Pak když jsem naskočil, tak jsem neměl problém, co se týká fyzičky. Je to těžké to dát hlavně hlavou, bez těch zápasů je to náročné. A vy musíte jít nadoraz, tréninky bez zápasů… Já vždycky říkám, že deset patnáct minut hokejového zápasu na ledě je jako hodina, hodina a půl, možná i dvě hodiny normálního tréninku. Je to daleko náročnější," řekl.

Nakonec nastoupil do druhého duelu a připsal si gól a nahrávku. Následně odehrál i třetí a čtvrté utkání. "Já bych nehrál, ale Klépovi (Jakub Klepiš) nastřelili ruku, nemohl hrát a my jsme neměli dostatek hráčů."

Gól dal v druhém utkání ve věku 52 let a 63 dnů coby nejstarší profesionální hráč v historii. "Takové věci neřeším. Jak říká Martin Ručinský - i slepá veverka někdy najde oříšek," reagoval s úsměvem a typickou nadsázkou Jágr.

Uchvátila ho kulisa v Brně, které zvolili Vsetínští jako svůj barážový azyl. "Něco takového jsem neviděl. Párkrát jsem byl na fotbalovém zápase, že diváci křičí a tleskají celý zápas. To bylo poprvé, co jsem toho byl součástí jako aktivní hráč v takové atmosféře. Klobouk dolů před nimi, vyprodali dvakrát zimák pro 7700 diváků. Je to úžasné. Neřešili, jaké je skóre, od první do poslední minuty tleskali. I díky tomu bojoval Vsetín do poslední minuty a v obou zápasech měl šanci vyhrát," prohlásil Jágr.

Zda si aktivní dráhu ještě prodlouží, zatím neprozradil. Podobně opatrný byl i v minulých letech.

"O hráčské kariéře nepřemýšlím, to nechám osudu. A co se týká té manažerské, teď nám to začíná. Máme spoustu hráčů pod smlouvami, ale musíme se snažit vylepšit tým, abychom se nedostali do stejných problémů jako letos," řekl dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Nerad by, aby Středočeši hráli za rok baráž počtvrté za sebou, ale zároveň je realistou.

"Vím, na co máme, na co nemáme. Určitě to není stejně spravedlivá soutěž jako v NHL, kde máte platové stropy, všechny arény stejné a každé město je přes dva miliony lidí. To je hrozně nevyrovnané, ale taková je realita a člověk si musí říct, že dělá maximum, co může udělat," uvedl Jágr.

"Těžko se může srovnávat Kladno s Prahou. Už jenom kapacita O2 areny či Ostrava, která má 400 tisíc lidí. Ty musíš přilákat v šedesátitisícovém městě na hokej pět tisíc lidí, jaké to je procento? A když máte někde milion a půl… V Americe je výhoda, že všechna města jsou podobně velká, tam není problém. Je to tam daleko spravedlivější," řekl Jágr.