"Asi je zarazilo, že mám pyžamo." Pilota formule 1 málem nepustili do USA

Juki Cunoda málem přišel o víkendovou Grand Prix v Las Vegas. Na vině byli nedůvěřiví imigrační úředníci.

Pilot formule 1 Juki Cunoda se před Velkou cenou Las Vegas ocitl v nezáviděníhodné situaci.

Americké imigrační úřady Japonce málem nepustily do země. Přestože už letos absolvoval dva závody v USA, v Miami a Austinu, při příletu do Las Vegas ho zadrželi a musel podstoupit několikahodinový výslech.

Cunoda, který dorazil do Spojených států na reklamní akci s Maxem Verstappenem, přiznal, že to celé bylo velmi nepříjemné. Chvíli se dokonce obával, že bude muset letět zpátky domů.

"Skoro mě poslali zpátky," řekl médiím. "Po několika - vlastně spoustě - debat mě nakonec pustili. Všechno je teď v pořádku, takže jsem tady."

Navzdory platným vízům a bezproblémovému vstupu do země během předchozích závodů ho americké úřady zadržely na asi tři hodiny, což Cunoda označil za zvláštní.

"Bylo to trochu divné, když jsem tu letos už dvakrát závodil a všechno proběhlo hladce," poznamenal.

Pilot se během incidentu snažil získat podporu od svého týmu nebo fyzioterapeuta, s nímž cestoval. Celní úřady mu však neumožnily kontaktovat nikoho zvenčí ani přivést doprovod k vysvětlení situace.

Říkal jsem si, jestli by mi můj fyzioterapeut mohl trochu pomoct vysvětlit, kdo jsem a situaci kolem formule 1," popsal 24letý jezdec. "Ale nedovolili mi ani zavolat, ani si někoho přivést. V té místnosti prostě nic nemůžete dělat."

Jedním z možných důvodů nedůvěry úředníků bylo Cunodovo ležérní oblečení. Pilot připustil, že mohl působit neobvykle: "Možná to bylo tím, že jsem měl na sobě pyžamo. Barva asi působila… nevím, jak to říct."

Celníci dokonce položili několik osobních otázek, například dotazy na jeho plat. "Bylo to nepříjemné. Měl jsem pocit, že každé slovo, které řeknu, by mě mohlo dostat do ještě většího problému," přiznal.

Cunoda si také posteskl, že situace byla zvláštní i vzhledem k tomu, že Spojené státy navštěvuje často a má platné doklady. "Všechno mám zařízené. Bylo to stejné jako při minulých cestách. Na předchozím okruhu (v Austinu) jsem prošel úplně hladce," řekl.

Japonec do budoucna doufá, že ho při cestách do Spojených států podobné problémy minou.

Incident nakonec skončil dobře a pouze 161 cm vysoký pilot mohl pokračovat ve svém programu. Přesto situace ukázala, jak přísné mohou být americké imigrační kontroly, a to i pro světově známé sportovce. "Naštěstí jsem to zvládl. Teď už je všechno v pořádku," uzavřel Cunoda své vyprávění s úlevou.