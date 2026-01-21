"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli

Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
Čtrnáctý nasazený hráč se ve čtvrtém setu utkání s Američanem Reillym Opelkou hlasitě hádal s fanoušky v předních řadách hlediště. Situaci musel uklidnit až příchod rozhodčího Nico Helwertha.
Davidovich označil fanoušky za opilé ignoranty. "To se může stát tady, to se může stát kdekoli na světě. Nemohl jsem proti nim nic dělat,“ řekl.
Rozčílilo ho, že fanoušci jásali, když na dvorci uklouzl. "Podvrtl jsem si kotník a on vyhrál bod. Považuji za nefér, že tenhle bod oslavovali,“ dodal šestadvacetiletý tenista.
Po pětisetovém vítězství bude jeho příštím soupeřem další Američan Tommy Paul. Loni došel Davidovich v Melbourne do osmifinále.
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky
Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.
Syn se mu utopil, lyžoval místo vězení. Drzoun Johnson uhranul svět
Zloděj aut, drzý výrostek, ale i fantastický lyžař milující rychlost. Tak nějak by se dala shrnout osobnost Američana Billa Johnsona, který USA v Sarajevu přinesl první zlatou medaili z alpského sjezdu. Nadějná hvězda světového lyžování prožila rodinnou tragédii, bydlela v karavanu a trpěla až do smrti. Američan zemřel právě před deseti lety.