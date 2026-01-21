Přeskočit na obsah
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli

Sport,ČTK

Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.

Australian Open
Rozčilený Alejandro DavidovichFoto: REUTERS
Čtrnáctý nasazený hráč se ve čtvrtém setu utkání s Američanem Reillym Opelkou hlasitě hádal s fanoušky v předních řadách hlediště. Situaci musel uklidnit až příchod rozhodčího Nico Helwertha.

Davidovich označil fanoušky za opilé ignoranty. "To se může stát tady, to se může stát kdekoli na světě. Nemohl jsem proti nim nic dělat,“ řekl.

Rozčílilo ho, že fanoušci jásali, když na dvorci uklouzl. "Podvrtl jsem si kotník a on vyhrál bod. Považuji za nefér, že tenhle bod oslavovali,“ dodal šestadvacetiletý tenista.

Po pětisetovém vítězství bude jeho příštím soupeřem další Američan Tommy Paul. Loni došel Davidovich v Melbourne do osmifinále.

