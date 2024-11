Jiskra Muchové i oslnění Krejčíkovou. Češky jsou ohrožený druh, bojí se prestižní web

Opět o nich bylo pořádně slyšet. Další sezona tenisového okruhu WTA se neobešla bez úspěchů českých hráček. Prestižní web Tennis.com dokonce Karolínu Muchovou a Barboru Krejčíkovou zařadil mezi tenistky, které stojí za to vidět, ať už hrají kdykoli proti komukoli. Jen jsou momentálně ohroženým druhem.

Konečný účet sezony má solidní zvuk. Wimbledonská vítězka, semifinalistka US Open, olympijská vítězka, světová jednička v deblu. České tenistky budily rozruch na všech frontách.

Jenže to je dáno především jejich kvantitou ve světové špičce. Pokud bychom měli mluvit o konzistenci výkonů, už by to bylo o něco horší.

Když známý americký tenisový spisovatel a novinář Joel Drucker vybíral čtveřici hráček, kterých se kvůli jejich propadům ve výkonosti a zdravotním trablům nemůže nabažit, vybral hned dvě česká jména - Karolínu Muchovou a Barboru Krejčíkovou.

"Úspěchy Muchové jsou stejně rozmanité jako její hra, dostala se už do semifinále Australian Open i US Open, do finále v Paříži a dvakrát si zahrála čtvrtfinále Wimbledonu," vypíchl Drucker na webu tennis.com.

V jeho očích má hra Muchové jiskru, tu ale často zhasínají zranění, po kterých se tenistka z Olomouce dlouho vzpamatovává. Letos naskočila do turnajů až v létě, v únoru totiž podstoupila operaci zápěstí. Přesto se na newyorském grandslamu dostala mezi poslední čtyřku tenistek.

"Muchová je stylovou pokračovatelkou Ash Bartyové, letos byla blízko dalšímu grandslamovému finále a nyní je na 22. místě žebříčku. Může z ní být stabilní hráčka top 10?" položil si řečnickou otázku autor a odkazuje na někdejší australskou světovou jedničku.

Nezapomněl ani na letošní královnu travnatých dvorců All England Clubu. "Krejčíková ve Wimbledonu všechny oslnila, ale pak vyhrála všehovšudy dva zápasy až do Turnaje mistryň a skončila na 10. místě žebříčku," připomněl tenisový expert z Kalifornie.

Vedle Češek ještě vyzdvihl Rusku Darju Kasatkinovou a Tunisanku Uns Džábirovou. I ony prý patří mezi výjimečný, ale ohrožený druh hráček.

"Všechny čtyři jsou tenistky, které moc rád uvidím hrát proti komukoli na okruhu. Jsou to umělkyně s raketami, jenže jejich brilantnost přichází v krátkých dávkách, a to člověku láme srdce," smutní Drucker.

Mimochodem Muchová a Kateřina Siniaková figurují mezi kandidátkami na ocenění ženské asociace WTA za uplynulou sezonu. První jmenovaná se uchází o cenu za návrat roku.

Siniaková zase aspiruje spolu s Američankou Taylor Townsendovou na nejlepší deblový pár. O držitelkách ocenění rozhodnou v hlasování tenisoví odborníci.