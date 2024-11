Hrál hokej za Egypt, v KHL ho vedl Rulík. Chtěl jsem procestovat svět, líčí Šaršok

V mládí sdílel šatnu s dnešními hvězdami, sám krátce nakoukl i do Kontinentální hokejové ligy. Ale když potom Jaroslav Šaršok přišel na to, že špičkovou kariéru neudělá, rozhodl se s hokejem objet svět. Nakonec se dostal až do národního mužstva - oblékl dres Egypta.

V juniorce Českých Budějovic se Šaršok potkával s Lukášem Sedlákem nebo Šimonem Hrubcem, hvězdnými jmény se to hemžilo i v Popradu, který hrál před třinácti lety ruskou KHL.

"Jenže měl finanční problémy, dražší a lepší hráči odcházeli a nahoru posouvali nás juniory," popisuje Šaršok. Většinu sezony tehdy strávil v týmu Tatranských Vlků, který působil v ruské mládežnické MHL.

"Na sedm zápasů si mě vytáhli nahoru. Herně to byl pro mě samozřejmě obrovský skok, ale velká zkušenost. I z toho pohledu, že Poprad tehdy trénoval dnešní reprezentační kouč Radim Rulík," přidává.

Po sezoně mu ale agent nesehnal vyhovující angažmá, Šaršok nikde nehrál a nakonec dal zavděk rumunské Csíkszeredě.

"Měl jsem dlouhý herní prostoj, musel jsem začínat vlastně od nuly. Proto to bylo o několik úrovní níže. Udělal jsem si jasno v tom, že chci s hokejem procestovat co nejvíce zemí a získat co nejvíce kontaktů," říká.

Přes působení v nižších švédských soutěžích, polskou Toruň, anglický Hull, slovenský Prešov a několik německých klubů se Šaršok dostal až k šanci obléct reprezentační dres Egypta.

"Zní to exoticky, dodnes se mě na to lidé ptají," směje se. V africkém týmu odehrál několik zápasů nejdříve v sezoně 2017/18 a pak ještě v ročníku 2019/20.

"Nabídl mi to jeden bývalý americký spoluhráč ze Švédska. To byl taky takový světoběžník a mluvil o tom, že v Egyptě by chtěli hokej nějakým způsobem zpopularizovat. Mohli mít v mužstvu určitý počet cizinců, zahrál jsem si za ně na Arabském poháru," líčí Šaršok.

První turnaj se hrál ve Spojených arabských emirátech, druhý v Kuvajtu.

"Nebylo tam moc prostoru na nějakou práci s místními kluky. Je jasné, že byli o několik úrovní níže, ale od nás cizinců mohli něco odkoukat, něco se naučit. Většinou to vycházelo tak, že lajny cizinců hrály proti sobě, v Kuvajtu byli i další hráči z Česka," popisuje.

"V Egyptě tehdy chtěli vybudovat arénu, ale dnes ani nemají oficiální reprezentaci. Jsou to takové nehokejové země, nicméně třeba v Abú Zabí bylo zázemí slušné," vzpomíná.

Hokejovou kariéru uzavřel Šaršok vloni ve Vimperku, kde v přípravce také začínal. Dnes pracuje jako hráčský agent a k tomu hraje druhou nejvyšší hokejbalovou soutěž za Prachatice.

"Dva roky jsme hráli v extralize, byla to skvělá zkušenost. Pak už jsme na to neměli kádr, teď jsme omladili a uvidíme, jak to půjde dál. Návratu nahoru by se nikdo nebránil, ale je brzy o tom mluvit," podotýká.

"Co se týče hokejové agentury, už ani tak nezastupuje hráče, ale spíš se věnuju zprostředkovávání přestupů. Připravoval jsem se na to už během své kariéry. Když klub hledá hráče a hráč hledá klub, tak já se je snažím propojit," uzavírá čtyřiatřicetiletý Šaršok.