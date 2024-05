Jágr by už na ledě být nechtěl. Teprve teď poznávám, o co jsem přišel, říká

Hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr si užívá skvělou atmosféru mistrovství světa v Praze a ani v nejmenším mu nevadí, že už do zápasů národního týmu nezasahuje jako hráč. V rozhovoru s novináři při příležitosti dnešního uvedení do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace zároveň uvedl, že věří, že dnešní reprezentanti inspirují spoustu dětí, aby se věnovali hokeji.

"Já jsem byl (před finále) vždy hodně nervózní. Jsem rád, že už nemusím hrát. Člověk si atmosféru užije daleko víc, stejně jako všechny věci okolo. Jako hráč nechceš zklamat lidi. O to víc, když se hraje doma a vidíš, jak jsou nadšení a věří tomu, že můžeme vyhrát. To je ohromný tlak na hráče, ale myslím si, že (lidi) je na druhou stranu ohromně posouvají. Energie, kterou cítí z diváků, jim dodává něco extra," řekl Jágr.

Sám všechny dosavadní zápasy reprezentace sledoval přímo v O2 areně a nebude tam chybět ani dnes večer při finále proti Švýcarsku. "Věřím tomu, že to dokážou," věřil dvaapadesátiletý stále ještě aktivní hokejista ve zlatou tečku za šampionátem z českého pohledu.

Na ledě už by být nechtěl. "Já jsem si svoje momenty zažil, jsem za ně rád, jsem za ně vděčný a teď je čas někoho jiného. A já jim to přeji," podotkl s úsměvem Jágr.

Z tribuny si navíc dokáže daleko víc užít atmosféru. "Musím říct, že když hrajete hokej a jste dole na střídačce, tak si atmosféru tak neužijete. A ani to není tak slyšet. Potom si uvědomíte, o co všechno přicházím, ale co jsem všechno zažil," řekl Jágr. Nejkrásnější na jeho současné pozici prý je, že už není ve stresu. "Když jsem hrál, tak jsem dával obrovský tlak na sebe, ale nechtěl jsem nikoho zklamat. Věděl jsem, že jsem tam od toho, abych dával góly a rozhodoval zápasy. A ne vždy se cítíš nejlépe. Nervozita a zodpovědnost tam byla, teď si to užívám," uvedl.

Jágr věří, že současní reprezentanti v čele s Davidem Pastrňákem, Romanem Červenkou, Lukášem Dostálem nebo Martinem Nečasem mohou inspirovat mladé hokejisty. Stejně jako jeho dříve inspirovali Ivan Hlinka, Milan Nový, Václav Nedomanský, Jari Kurri nebo Mario Lemieux.

"Určitě je to možné. Hlavně i z důvodu, že my jsme dlouho nic nevyhráli. Bude to skoro 15 let, kdy se na mistrovství světa naposledy vyhrála zlatá medaile. Když se v 98 vyhrála zlatá olympijská medaile, tak si myslím, že spousta mladých kluků začala hrát hokej možná kvůli olympiádě. Věřím tomu, že v roce 2010 to bylo podobné," řekl Jágr.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL zároveň věří, že by hokejový boom v Česku mohl nastat i v případě, že by reprezentace ve večerním finále neuspěla. "Popularita hokeje během mistrovství světa šla hodně nahoru," všiml si Jágr, podle nějž by týmu mohl pomoct k úspěchu o pár hodin delší odpočinek. Češi totiž v sobotu hráli první semifinále. "Doufám, že to bude výhoda," řekl.