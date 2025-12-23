Hráč NFL dostal za vyučenou. Aneb 555 556 důvodů, proč se neprat s fanoušky

Hráč Pittsburghu v lize amerického fotbalu NFL DeKaylin Metcalf dostal dvouzápasový trest za napadení fanouška soupeřova týmu. Bude ho to stát zároveň přes půl milionu dolarů, protože mu klub během absence nevyplatí mzdu
O trestu informovalo vedení soutěže. Metcalf nezasáhne do zápasů s Clevelandem a Baltimorem, na platu přijde o 555 556 dolarů.
Metcalf se dostal do kontroverze s příznivcem soupeře během nedělního utkání s Detroitem. Muže v modré paruce naklánějícího se z první řady hlediště chytil za triko, aby si ho přitáhl, a po krátké výměně názorů se jej pokusil udeřit pěstí.
Ze záběrů kamer není zřejmé, zda fanouška skutečně zasáhl, uvedla NFL. Bez ohledu na to ale vedení ligy vyhodnotilo hráčovo počínání jako porušení pravidel a nesportovní chování.
Podle médií měl Metcalf se stejným člověkem problém už v minulosti, když ještě hrál na ofenzivní pozici wide receivera za Seattlu. V neděli podle některých informací muž urážel hráčovu matku a dopustil se rasistických poznámek. Fanoušek to prostřednictvím právníků popřel.
Zatímco v nedaleké vesnici lidé uklízeli a chystali se na Vánoce, bílovickým lesem se před stmíváním procházeli tři muži - spisovatel Rudolf Těsnohlídek, malíř František Koudelka a úředník Josef Tesař. Mezi porosty se vydali hledat malou jedličku na Štědrý večer, místo toho však objevili něco šokujícího. Nebohé miminko. A právě k této holčičce se váže příběh prvního českého vánočního stromu.
Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
Lando Norris sice ovládl šampionát formule 1, nejlépe placenými piloty ale zůstávají jiní jezdci s astronomickými kontrakty. Platové rozdíly jsou výrazné.
Štědrý den roku 1937 měl pro tři muže na palubě letadla na trase Bukurešť-Vídeň-Praha-Paříž znamenat návrat domů, k rodinám a k vánočnímu veselí. Místo klidného přistání v Praze je však čekala sněhová bouře, osudové chyba v navigaci a tragický konec v šumavských lesích. Od největší předválečné letecké záhady v Československu uplyne zítra 88 let.
Při autonehodě v Kalifornii zemřel Vince Zampella, jeden z tvůrců populární počítačové hry Call of Duty. Bylo mu 55 let. Uznávaný vývojář počítačových her zemřel v neděli při nehodě svého Ferrari na dálnici severně od Los Angeles. Smrt úspěšného vývojáře v pondělí potvrdila společnost Electronic Arts.