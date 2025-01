Hornig dál září. Útočil na pódium, zaváhal až při poslední střelbě

Biatlonista Vítězslav Hornig skončil devátý v závodě s hromadným startem na Světovém poháru v Ruhpoldingu. O ještě lepší výsledek připravily pětadvacetiletého českého reprezentanta dvě chyby při závěrečné střelbě. Michal Krčmář, který se do závodu dostal jako náhradník, obsadil se třemi chybami 27. příčku. První individuální vítězství ve Světovém poháru si připsal Ital Tommaso Giacomel.

Vítězslav Hornig | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Hornig si účast v závodě s hromadným startem pro nejlepších 30 biatlonistů vysloužil pátým místem ve středečním vytrvalostním závodě. Mezi nejlepšími se neztratil. Po třech čistých položkách byl dokonce čtvrtý.

Na této pozici přiběhl i na závěrečnou střelbu vestoje, po níž ale musel absolvovat dvě trestná kola a propadl se na desáté místo. V závěrečném běžeckém okruhu si o jednu příčku polepšil a podruhé v kariéře se v elitním seriálu dostal do nejlepší desítky.

Naopak Krčmářovi se nedařilo. Podobně jako ve vytrvalostním závodě pomalu střílel, navíc musel na tři trestná kola. Hodně ztrácel i na trati, za nejrychlejším Johannesem Thingnesem Böem z Norska zaostal o více než dvě minuty a měl třetí nejpomalejší čas. V závodě za sebou nechal jen tři soupeře.

Bezchybná střelba a devátý běžecký čas přinesly životní úspěch Giacomelovi, jehož maximem v SP byla dosud tři druhá místa. Čtyřiadvacetiletý Ital zvítězil o 6,3 sekundy před Norem Sturlou Holmem Lägreidem. Třetí skončil s odstupem 11,4 sekundy na vítěze Johannes Thingnes Bö, pro něhož to byl po sobotním oznámení brzkého konce kariéry poslední závod v Ruhpoldingu.

V 15:00 začne závod s hromadným startem žen, který vedle Terezy Voborníkové nakonec absolvuje i Jessica Jislová.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Giacomel (It.) 36:21,8 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -6,3 (1), 3. J. T. Bö (oba Nor.) -11,4 (2), 4. Samuelsson (Švéd.) -17,6 (1), 5. Rastorgujevs (Lot.) -28,0 (1), 6. Fillon Maillet (Fr.) -39,7 (3), …9. Hornig -1:03,7 (2), 27. Krčmář (oba ČR) -2:50,8 (3). Průběžné pořadí SP (po 12 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 727, 2. Laegreid 689, 3. Jacquelin 527, 4. Perrot (oba Fr.) 507, 5. Samuelsson 495, 6. Sörum (Nor.) 481, …24. Hornig 211, 33. Krčmář 118, 42. Mareček 62, 51. Václavík 28, 76. Štvrtecký (všichni ČR) 1.