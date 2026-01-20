Přeskočit na obsah
Benative
20. 1. Ilona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hokejisté Plzně a Třince si opět rozdělili body, Sparta padla s Hradcem

ČTK

Hokejisté Plzně zvítězili v předehrávaném utkání 44. kola extraligy nad Třincem 2:1 po samostatných nájezdech. Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Hradec Králové vyhrál v dohrávce 37. kola extraligy na ledě Sparty 2:1 po samostatných nájezdech a uspěli tak i ve druhém utkání v O2 areně v sezoně.

Marko Daňo, Daniel Malák
Výměna názorů mezi Markem Daněm a Danielem MalákemFoto: CTK
Reklama

I počtvrté v ročníku - a celkově popáté za sebou - skončilo vzájemné měření sil remízou 1:1 po základní hrací době, druhý bod zajistil Indiánům jediný úspěšný střelec penaltového rozstřelu Matyáš Filip. Plzeň se proti Třinci radovala z úspěchu po sérii pěti těsných porážek. Slezané prohráli potřetí za sebou.

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a záhy po úvodním vhazování zatlačili chybující domácí defenzivu, ale ta s pomocí gólmana Malíka odolala. Poté se hra vyrovnala, jenže oba týmy se přes vysoké tempo do šancí nedostávaly. Až při vyloučení plzeňského Schleisse se paradoxně ve vlastním oslabení dostal do úniku Filip, gólman Mazanec si však s jeho střelou mezi betony poradil. Za chvíli se na druhé straně v pokračující třinecké přesilovce neprosadil dorážející Sikora.

Krátce po začátku prostřední části přihrál Mikko Petman Teplému a ten rychlou střelou z levého kruhu otevřel skóre. Oceláři chtěli zareagovat a tlačili se za vyrovnáním. V největší šanci v polovině utkání ztroskotal nekrytý Flynn zblízka na Malíkovi. Indiáni poté zvládli oslabení a ve 33. minutě při zkrácené přesilové hře Mazanec reflexivně vytěsnil mimo prudké nahození Zámorského od modré čáry.

Na ledě se přiostřilo a iniciativu směrem dopředu znovu převzali domácí. Pozorně bránící Oceláři je ale do gólové příležitosti nepustili a naopak necelé dvě minuty před druhou sirénou po ideální přihrávce Růžičky zpoza branky srovnal na 1:1 zakončením pod horní tyčku Kubiesa.

Reklama
Reklama

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky se blýskl Malík včasným skluzem proti střele volného Nestrašila a nebezpečnější hosté ve 47. minutě sahali po obratu. Nejprve bekhendem neuspěl Sikora a vzápětí Růžička v dobré pozici pálil nad. Domácí se především bránili, až v 56. minutě skrytá rána Zámorského jen těsně minula branku bezmocného Mazance. Na druhé straně z protiútoku agilní Růžička nepřehodil pravý Malíkův beton.

V následném rušném prodloužení se nejprve neprosadil po individuální akci Měchura a domácí poté sáhli ke hře bez brankáře. Během ní skóroval do opuštěné branky Sikora, jenže po plzeňské trenérské výzvě sudí gól neuznali pro předchozí postavení mimo hru. V 64. minutě Zámorský ze samostatného úniku trefil jen pravou tyčku.

O bonusovém bodu pro domácí rozhodly nájezdy. Jediným úspěšným exekutorem se stal po povedeném forhendovém blafáku Filip, zatímco třinečtí hráči Malíka nepřekonali.

Rozhodl Moses

Sparťané začali aktivně, Hyka ani Chlapík ale v úvodu brankáře Škorvánka ze slibných pozic překonat nedokázali. Hosté srovnali krok první přesilovou hrou, kterou sice nevyužili, následně však byli nebezpečnějším týmem. Spartu několikrát podržel gólman Kovář. Při Kousalově vyloučení zahrozil z brejku Shore, Škorvánek byl ale pozorný.

Reklama
Reklama

Ve druhé části domácí zvýšili frekvenci střelby, často ale mířili nepřesně. Kousal mohl otevřít skóre v přečíslení dvou na jednoho, jenže slovenský gólman skryl jeho pokus v lapačce. Výraznou hradeckou šanci měl v 29. minutě Jergl, Kováře ale nepřekonal. Bezbrankový stav tak změnil až v 36. minutě Kousal, jenž překonal Škorvánka střelou z úhlu na bližší tyčku a připsal si 16. gól v sezoně.

Oba týmy hrály páté utkání v deseti dnech a na úrovni hry to bylo znát. Východočeši však po inkasované brance přece jen zvýšili ofenzivní aktivitu a snažili se vyrovnat. Ve 46. minutě k tomu byl po Jerglově přihrávce blízko Perret, trefil ale jen tyč. Po chybě Mountfieldu v rozehrávce mohl domácí uklidnit Novák, nezamířil však přesně.

Sparta se snažila ubránit těsný náskok a soustředila se zejména na obranu. Přesto se v 54. minutě dostal do slibné šance Bunnaman, Kovář stihl včas zasáhnout. Druhou nulu v sezoně přesto neudržel. Východočeši totiž dokázali vyrovnat ve vlastním oslabení, když se do brejku dostal Pavlík. Královéhradečtí mohli navíc ještě v závěru základní hrací doby rozhodnout, ale vyloučení Kousala nepotrestali.

Hosté si početní výhodu přenesli do prodloužení, kdy navíc odvolali brankáře a hráli v pěti proti třem.V čase 60:40 překonal Kováře Bunnaman, Sparta ale uspěla s trenérskou výzvou na ofsajd. Když poté střely Mosese, Perreta a na druhé straně Kousala skončily na tyčkách, rozhodly o vítězi zápasu nájezdy. Druhý bod získali nakonec hosté, Kováře překonali Moses a Pour, Škorvánek neinkasoval.

Reklama
Reklama

Předehrávané utkání 44. kola hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Teplý (M. Petman, V. Petman), rozhodující sam. nájezd Filip - 39. Kubiesa (M. Růžička, Sikora). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 3:2, navíc Daňo (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 3326.

Plzeň: N. Malík - V. Lajunen, Rubins, Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, Percy, Šalda - L. Strnad, Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Holešinský, D. Simon, Schleiss - O. Rohlík, Lalancette, Jakub Lev. Trenér: Jandač.

Reklama
Reklama

Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, od 34. navíc Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Cienciala - Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 36. P. Kousal (Hyka, Mašín) - 56. R. Pavlík (Kalina, Miškář), rozhodující sam. nájezd Moses. Rozhodčí: M. Sýkora, Mejzlík - Gerát, Hnát. Vyloučení: 3:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 12.470.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, N. Seppälä, Němeček, Sirota - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - Dzierkals, Vesalainen, Raška - Pospíšil, Kuťák, F. Novák. Trenér: J. Nedvěd.

Reklama
Reklama

Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, Mudrák, Pilař, Pláněk, Kalina, D. Sýkora, T. Pavelka - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Perret - Moses, Bunnaman, Nenonen - Pour, Štohanzl, Hašek. Trenér: T. Martinec.

1.

Pardubice

42

22

4

6

10

132:95

80

2.

Plzeň

43

19

4

8

12

117:89

73

3.

Třinec

44

19

6

3

16

131:114

72

4.

Hradec Králové

43

18

8

1

16

110:100

71

5.

Liberec

42

20

2

6

14

113:100

70

6.

Karlovy Vary

42

20

3

4

15

109:108

70

7.

Sparta

42

17

5

4

16

128:110

65

8.

Brno

42

17

4

5

16

116:112

64

9.

Vítkovice

45

17

4

4

20

119:134

63

10.

České Budějovice

42

16

5

3

18

114:116

61

11.

Olomouc

44

17

3

2

22

100:126

59

12.

Kladno

43

14

4

5

20

106:116

55

13.

Mladá Boleslav

42

14

4

4

20

88:113

54

14.

Litvínov

44

11

3

4

26

94:144

43

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nehoda vlaku zastavila hlavní trať v ČR
Nehoda vlaku zastavila hlavní trať v ČR
Nehoda vlaku zastavila hlavní trať v ČR

Další havárie ve Španělsku. Vlak u Barcelony narazil do zdi spadlé na koleje

Nejméně 20 lidí se zranilo při dnešní nehodě regionálního vlaku, který poblíž Barcelony narazil do zdi zřícené na koleje. Informuje o tom španělský list La Vanguardia, podle něhož má pět lidí těžká zranění. Nehoda se stala dva dny po tragické srážce vlaků na jihu Španělska, při níž zemřelo 42 lidí.

Kyiv Mayor Klitschko attends an interview with Reuters in Kyiv
Kyiv Mayor Klitschko attends an interview with Reuters in Kyiv
Kyiv Mayor Klitschko attends an interview with Reuters in Kyiv

Zelenskyj má problém. Energetický kolaps Kyjeva rozdmýchal konflikt z nečekané strany

Ukrajina čelí kritickému nedostatku energie po sérii ruských úderů na infrastrukturu. Zatímco prezident Volodymyr Zelenskyj varuje před další vlnou masivních útoků, v hlavním městě propukl otevřený spor. Prezident ostře kritizuje starostu Kyjeva Vitalije Klička za nepřipravenost metropole na mrazivou zimu, která miliony lidí ponechala bez tepla a vody.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama