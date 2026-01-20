Hokejisté Plzně a Třince si opět rozdělili body, Sparta padla s Hradcem

Hokejisté Plzně zvítězili v předehrávaném utkání 44. kola extraligy nad Třincem 2:1 po samostatných nájezdech. Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Hradec Králové vyhrál v dohrávce 37. kola extraligy na ledě Sparty 2:1 po samostatných nájezdech a uspěli tak i ve druhém utkání v O2 areně v sezoně.
I počtvrté v ročníku - a celkově popáté za sebou - skončilo vzájemné měření sil remízou 1:1 po základní hrací době, druhý bod zajistil Indiánům jediný úspěšný střelec penaltového rozstřelu Matyáš Filip. Plzeň se proti Třinci radovala z úspěchu po sérii pěti těsných porážek. Slezané prohráli potřetí za sebou.
Hosté vstoupili do utkání aktivněji a záhy po úvodním vhazování zatlačili chybující domácí defenzivu, ale ta s pomocí gólmana Malíka odolala. Poté se hra vyrovnala, jenže oba týmy se přes vysoké tempo do šancí nedostávaly. Až při vyloučení plzeňského Schleisse se paradoxně ve vlastním oslabení dostal do úniku Filip, gólman Mazanec si však s jeho střelou mezi betony poradil. Za chvíli se na druhé straně v pokračující třinecké přesilovce neprosadil dorážející Sikora.
Krátce po začátku prostřední části přihrál Mikko Petman Teplému a ten rychlou střelou z levého kruhu otevřel skóre. Oceláři chtěli zareagovat a tlačili se za vyrovnáním. V největší šanci v polovině utkání ztroskotal nekrytý Flynn zblízka na Malíkovi. Indiáni poté zvládli oslabení a ve 33. minutě při zkrácené přesilové hře Mazanec reflexivně vytěsnil mimo prudké nahození Zámorského od modré čáry.
Na ledě se přiostřilo a iniciativu směrem dopředu znovu převzali domácí. Pozorně bránící Oceláři je ale do gólové příležitosti nepustili a naopak necelé dvě minuty před druhou sirénou po ideální přihrávce Růžičky zpoza branky srovnal na 1:1 zakončením pod horní tyčku Kubiesa.
V úvodu závěrečné dvacetiminutovky se blýskl Malík včasným skluzem proti střele volného Nestrašila a nebezpečnější hosté ve 47. minutě sahali po obratu. Nejprve bekhendem neuspěl Sikora a vzápětí Růžička v dobré pozici pálil nad. Domácí se především bránili, až v 56. minutě skrytá rána Zámorského jen těsně minula branku bezmocného Mazance. Na druhé straně z protiútoku agilní Růžička nepřehodil pravý Malíkův beton.
V následném rušném prodloužení se nejprve neprosadil po individuální akci Měchura a domácí poté sáhli ke hře bez brankáře. Během ní skóroval do opuštěné branky Sikora, jenže po plzeňské trenérské výzvě sudí gól neuznali pro předchozí postavení mimo hru. V 64. minutě Zámorský ze samostatného úniku trefil jen pravou tyčku.
O bonusovém bodu pro domácí rozhodly nájezdy. Jediným úspěšným exekutorem se stal po povedeném forhendovém blafáku Filip, zatímco třinečtí hráči Malíka nepřekonali.
Rozhodl Moses
Sparťané začali aktivně, Hyka ani Chlapík ale v úvodu brankáře Škorvánka ze slibných pozic překonat nedokázali. Hosté srovnali krok první přesilovou hrou, kterou sice nevyužili, následně však byli nebezpečnějším týmem. Spartu několikrát podržel gólman Kovář. Při Kousalově vyloučení zahrozil z brejku Shore, Škorvánek byl ale pozorný.
Ve druhé části domácí zvýšili frekvenci střelby, často ale mířili nepřesně. Kousal mohl otevřít skóre v přečíslení dvou na jednoho, jenže slovenský gólman skryl jeho pokus v lapačce. Výraznou hradeckou šanci měl v 29. minutě Jergl, Kováře ale nepřekonal. Bezbrankový stav tak změnil až v 36. minutě Kousal, jenž překonal Škorvánka střelou z úhlu na bližší tyčku a připsal si 16. gól v sezoně.
Oba týmy hrály páté utkání v deseti dnech a na úrovni hry to bylo znát. Východočeši však po inkasované brance přece jen zvýšili ofenzivní aktivitu a snažili se vyrovnat. Ve 46. minutě k tomu byl po Jerglově přihrávce blízko Perret, trefil ale jen tyč. Po chybě Mountfieldu v rozehrávce mohl domácí uklidnit Novák, nezamířil však přesně.
Sparta se snažila ubránit těsný náskok a soustředila se zejména na obranu. Přesto se v 54. minutě dostal do slibné šance Bunnaman, Kovář stihl včas zasáhnout. Druhou nulu v sezoně přesto neudržel. Východočeši totiž dokázali vyrovnat ve vlastním oslabení, když se do brejku dostal Pavlík. Královéhradečtí mohli navíc ještě v závěru základní hrací doby rozhodnout, ale vyloučení Kousala nepotrestali.
Hosté si početní výhodu přenesli do prodloužení, kdy navíc odvolali brankáře a hráli v pěti proti třem.V čase 60:40 překonal Kováře Bunnaman, Sparta ale uspěla s trenérskou výzvou na ofsajd. Když poté střely Mosese, Perreta a na druhé straně Kousala skončily na tyčkách, rozhodly o vítězi zápasu nájezdy. Druhý bod získali nakonec hosté, Kováře překonali Moses a Pour, Škorvánek neinkasoval.
Předehrávané utkání 44. kola hokejové extraligy:
HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 22. Teplý (M. Petman, V. Petman), rozhodující sam. nájezd Filip - 39. Kubiesa (M. Růžička, Sikora). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 3:2, navíc Daňo (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 3326.
Plzeň: N. Malík - V. Lajunen, Rubins, Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, Percy, Šalda - L. Strnad, Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Holešinský, D. Simon, Schleiss - O. Rohlík, Lalancette, Jakub Lev. Trenér: Jandač.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, od 34. navíc Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Cienciala - Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 36. P. Kousal (Hyka, Mašín) - 56. R. Pavlík (Kalina, Miškář), rozhodující sam. nájezd Moses. Rozhodčí: M. Sýkora, Mejzlík - Gerát, Hnát. Vyloučení: 3:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 12.470.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, N. Seppälä, Němeček, Sirota - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - Dzierkals, Vesalainen, Raška - Pospíšil, Kuťák, F. Novák. Trenér: J. Nedvěd.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, Mudrák, Pilař, Pláněk, Kalina, D. Sýkora, T. Pavelka - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Perret - Moses, Bunnaman, Nenonen - Pour, Štohanzl, Hašek. Trenér: T. Martinec.
1.
Pardubice
42
22
4
6
10
132:95
80
2.
Plzeň
43
19
4
8
12
117:89
73
3.
Třinec
44
19
6
3
16
131:114
72
4.
Hradec Králové
43
18
8
1
16
110:100
71
5.
Liberec
42
20
2
6
14
113:100
70
6.
Karlovy Vary
42
20
3
4
15
109:108
70
7.
Sparta
42
17
5
4
16
128:110
65
8.
Brno
42
17
4
5
16
116:112
64
9.
Vítkovice
45
17
4
4
20
119:134
63
10.
České Budějovice
42
16
5
3
18
114:116
61
11.
Olomouc
44
17
3
2
22
100:126
59
12.
Kladno
43
14
4
5
20
106:116
55
13.
Mladá Boleslav
42
14
4
4
20
88:113
54
14.
Litvínov
44
11
3
4
26
94:144
43
