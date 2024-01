Vítkovice ve Švédsku překvapily, ale na postup do finále Ligy mistrů nedosáhly

Hokejisté Vítkovic vyhráli odvetné utkání semifinále play off Ligy mistrů na ledě Skelleftey 2:1, po domácí porážce 2:4 ale v soutěži skončili. Aktuálně třetí tým švédské ligy se ve finále utká s týmem Servette Ženeva, který ve druhém semifinále vyřadil Lukko Rauma. O branky Vítkovic se v Kraft areně postarali Marcel Barinka a Marek Kalus.

"Nejsem ten, co nějakým způsobem chválí, ale za dnešní zápas a za celou jízdu v Lize mistrů jsem kluky pochválil. Absolutně se nemají za co stydět. Samozřejmě jsme si všichni přáli, aby z toho bylo vysněné finále, což se nepovedlo, ale v žádném případě neodcházíme s hlavami dole," řekl trenér Pavel Trnka na klubovém webu.

Vítkovice po domácím nezdaru potřebovaly k postupu na severu Evropy vyhrát nejméně o dva góly. Ve 4. minutě je mohl posunout do vedení Barinka, brankáře Söderströma však nepřekonal.

Prosadili se naopak domácí, když za Machovského záda prošla střela Salomonssona. Obránce Skelleftey byl poté jako první vyloučen, Ostravané ale přesilovou hru nevyužili a neujali se ani pokusy Kriegera a Přibyla v závěru první třetiny.

Ve druhé části si při Přibylově vyloučení již Seveřané radovali z druhé branky, Machovský ale betonem dokázal puk včas zastavit. Po několika dalších příležitostech domácích byl vyloučený Lundberg a Vítkovice druhou přesilovku využily. Po Raskobově nahození od modré čáry se prosadil tečující Barinka.

Domácí poté přežili zvýšenou aktivitu extraligového týmu a v závěru druhé třetiny předvedl několik spolehlivých zákroků Machovský. Ve 42. minutě se prosadil Kalus a zdramatizoval semifinálovou sérii. Následně však útočnou aktivitu zvýšili i hráči Skelleftey.

Potřebný třetí gól, který by Vítkovicím zajistil prodloužení, ale hosté nedokázali přidat ani v závěrečné power play. Ostravané dohrávali bez zraněného kapitána Lakatoše, nejproduktivnějšího hráče týmu i celé soutěže.

"Přál bych si, abychom hráli takhle agresivně a dodržovali to, co jsme si řekli. Abychom si to přenesli do naší ligy. Jestliže si kluci budou pamatovat, jak se dnes prezentovali na ledě proti obrovsky kvalitnímu týmu, tak když si tohle dokážeme přenést dále, tak budeme sakra nebezpeční," dodal Trnka. V české extralize jsou Vítkovice po nevydařeném začátku sezony až dvanácté.

Odvety semifinále play off hokejové Ligy mistrů:

Skelleftea AIK - HC Vítkovice Ridera 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Salomonsson (Hugg) - 33. Barinka (Raskob), 42. Kalus (Claireaux). Rozhodčí: Kova, Vikman (oba Fin.) - Lundgren, Yletyinen (oba Švéd.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. První zápas: 4:2, postoupila Skelleftea.

Sestavy:

Skelleftea: Söderström - M. Forsfjäll, Pudas, Lundberg, Salomonsson, Nilsson, Granberg, Sundqvist, Vesterlund - Lindström, Sandberg, M. Lindholm - Dzierkals, Lindberg, Heikkinen - A. Johnson, P. Lindholm, Sikura - Hugg, J. Johnson, Robertsson, Trenér: Ohlsson.

Vítkovice: Machovský - Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, Grman, Prčík, R. Jeřábek - Fridrich, Chlán, Lakatoš - Roberts Bukarts, Krieger, Barinka - Kalus, Claireaux, Dej - Peterek, Přibyl, Vondráček. Trenér: Trnka.

Lukko Rauma - Servette Ženeva 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Branky: 6. Stenqvist, 12. Burke - 37. a 46. Filppula, 38. Vatanen. První zápas: 2:2, postoupila Ženeva.