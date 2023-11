Ve Vsetíně plály ohně za zesnulého Čechmánka. Lidé nesli transparent "Legenda"

Památku zesnulého bývalého hokejového brankáře Romana Čechmánka dnes uctili fanoušci vsetínského klubu i veřejnost smutečním pochodem od restaurace v centru Vsetína k zimnímu stadionu.

Do pochodu před prvoligovým utkáním Vsetína se Sokolovem se zapojily stovky lidí. Oblečení byli v černém, řada z nich měla kolem krku klubové šály či dresy. V čele průvodu nesli fanoušci transparent s nápisem Legenda a s číslem 23, které bylo v domácím klubu s Čechmánkem spojeno.

Čechmánek byl jednou z velkých postav klubové historie, pomohl Vsetínu před odchodem do NHL k pěti extraligovým titulům.

Smuteční průvod, do kterého se zapojili lidé všech věkových kategorií, budil pozornost kolemjdoucích. Řada lidí se k průvodu připojila, případně si jej natáčela a fotografovala. Pochod se na chvíli zastavil na náměstí, kde fanoušci symbolicky odpálili 23 světlic a lidé začali spontánně tleskat.

Průvod se poté vydal k zimnímu stadionu na Lapači, fanoušci také skandovali Čechmánkovo jméno.

"Roman zůstal v srdcích spousty fanoušků a zaslouží si důstojnou rozlučku," řekl ČTK zástupce fanoušků Ondřej Slováček.

Do pochodu fanoušků se zapojila například Eva ze Vsetína. "Na hokej chodím pravidelně. Jak je domácí zápas na Vsetíně, tak chodím. Roman Čechmánek byl vsetínská ikona, znávala jsem ho jako náctiletá. Zůstal v nás a je nám strašně líto, že už tady s námi není. Oceňujeme, že to byl vynikající brankář, byl v nároďáku, olympiáda… Pro Vsetín je čest, že náš brankář se dostal do národního týmu a slavil i úspěchy mezinárodní," řekla ČTK paní Eva.

S brankářem se s rodinou přijel symbolicky rozloučit také Jakub ze Zubří na Vsetínsku.

"Roman Čechmánek byl můj nejoblíbenější gólman, nezapomenu na něj. Byl to srdcař, nejlepší gólman po Haškovi, co u nás vyrostl," řekl ČTK. Akce ve Vsetíně na Čechmánkovu počest se mu líbila. "Je to pěkné gesto, poděkování za všechno. Myslím, že si to Roman zaslouží, a všichni mu přejeme všechno nejlepší tam nahoře," uvedl fanoušek.

U vstupu na stadion je pietní místo, kde lidé zapalují svíčky a mohou nechat vzkazy. Před zápasem klub uvedl, že vsetínští hokejisté absolvují rozbruslení symbolicky v dresech s jednotným číslem 23. Stejně tomu bude při pátečním derby ve Zlíně.

Klub, hráči i fanoušci také uctí Čechmánkovu památku minutou ticha před začátkem dnešního zápasu. Valaši do utkání nastoupí se smuteční černou páskou na rukávech. Na zápasových dresech také přibude nášivka 23, kterou na Čechmánkovu památku budou mít celou sezonu. Fanoušci na dnešek na 23. minutu utkání připravili pietní choreo.

Čechmánek prožil velmi úspěšnou hráčskou kariéru. Z mistrovství světa měl tituly z let 1996, 1999 a 2000 a také dvě bronzové medaile. Na turnaji století v Naganu dělal při tažení za olympijským zlatem náhradníka Dominiku Haškovi. Bývalý brankář Zlína, Jihlavy, Vsetína, Philadelphie, Los Angeles, Karlových Varů, Hamburku, Linköpingu a Třince ukončil kariéru v roce 2009, později se věnoval trénování. Naposledy působil od ledna jako šéftrenér mládeže v Uherském Hradišti.

Čechmánek zemřel v noci na neděli ve věku 52 let. Pitva podle policie prokázala, že nespáchal sebevraždu, na jeho smrti se nepodílel ani žádný další člověk. Přesnou příčinu úmrtí policie neuvedla.

Zdravotní pitva byla nařízena poté, co koronerka nemohla určit příčinu úmrtí. Před smrtí měl Čechmánek problémy s rukou, kvůli nimž šel na obstřiky.