Třinec - Pardubice 1:0. Oceláři bojují o sedmý zápas, začali skvěle
Sledujte online přenos ze šestého utkání série finále play off hokejové extraligy mezi Oceláři Třinec a Dynamem Pardubice.
Mesiáš v Bentley a dětské nevěsty. Dokumentaristé chtěli pomáhat, náhodou usvědčili zvrácenou sektu
Představte si, že odjedete na venkov do hluboce věřící komunity, abyste se tam věnovali charitě, a místo toho náhodou odhalíte nebezpečnou sektu. Zní to sice jako z laciného hororového filmu, dokumentaristka Christine Marieová ale přesně takový příběh prožila na vlastní kůži.
ŽIVĚ "Nákup kradeného zboží je zločin." Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Podpůrný fond bude od Agrofertu kvůli střetu zájmů vymáhat podpory za miliony korun
Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele a současného premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhat po nižších desítkách firem z holdingu Agrofert podpory za miliony korun. V úterý po schůzi sněmovního zemědělského výboru řekl předseda představenstva fondu Josef Kučera.
Překvapivý exit. Spojené arabské emiráty práskly dveřmi v klíčové organizaci
Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.
"Zachraňte Timmyho". Uvázlá velryba je už jen "krůček" od cesty do moře
Velrybu uvázlou od března na mělčině na severu Německa se v úterý dobrovolníkům podařilo dostat do nákladního člunu, který by ji měl převézt do Severního moře. Bylo to vidět na záběrech z kamer, které záchrannou akci přenášejí živě. Nyní je třeba počkat na remorkér, který člun s velrybou odtáhne.