Nedávejte mu licenci. Slovan trne při splácení dluhů, pohřbít ho můžou Čiliak a spol.

před 50 minutami

Do dvou let chce vyhrát nejvyšší slovenskou ligu, ale zatím Slovan Bratislava nemá jasno ani v tom, kde odehraje příští sezonu. Sice už začal splácet obří dluhy, ale ke splnění všech závazků mu nezbývá moc času.

Podle společnosti Pro-Hokej, která slovenskou soutěž doteď řídila, měl mít Slovan čistý štít ohledně dluhů k 1. červenci. Jenže nemá.

"Slovan nepředložil čestné prohlášení, že má splněné všechny závazky vůči hráčům a trenérům. Proto navrhneme výkonnému výboru hokejového svazu, aby klubu neudělil licenci," řekl v týdnu šéf Pro-Hokeje Juraj Koval.

Že slavný bratislavský tým po létě odstartuje v nižší domácí soutěži, však není definitivní. Stanovisko Pro-Hokeje má doporučující charakter. Hlavní slovo bude mít svaz, který přebírá řízení slovenské ligy. Jeho nový výkonný výbor by měl zasednout 1. srpna.

Aby si Slovan udržel šanci, že nakonec přeci jen dostane licenci, musí smazat všechny finanční kaňky.

Už na nich začal pracovat. Městu zaplatil dluh 1,2 milionu eur za pronájem stadionu a peníze posílá rovněž hokejistům. Například Adam Liška, Ivan Švarný a Matúš Sukeľ deníku Nový Čas potvrdili, že jim část dlužné částky dorazila na účet.

"Neradi bychom Slovan pohřbili. Uděláme všechno, co je v našich silách, aby k tomu nedošlo. Pro naši rodinu je tenhle tým srdcovou záležitostí," prohlásil Juraj Široký mladší, jeden z představitelů klubu.

Široký a spol. už sice vytáhli z kasy balík peněz pro město, ale pořád jde pouze o zlomek všech závazků. Celkem Slovan dlužil asi 60 hokejistům zhruba tři miliony eur (bezmála 80 milionů korun). Uhradil čtvrtinu. Nemá prostředky, aby všem zaplatil hned, a tak bude spoléhat na splátkové kalendáře v rozsahu deset až dvanáct měsíců.

"Každého hráče jsme oslovili individuálně, ale oni se začali seskupovat pod právnickými kancelářemi a agenty," prozradil Široký. "Nejdřív nám nevěřili, byli skeptičtí. Potřebovali jsme je přesvědčit, že to myslíme vážně."

Nedůvěra je namístě, a to kvůli nekorektnímu chování Slovanu z nedávné minulosti. "Pořád mi něco slibovali, přitom to byly lži. Nedostat dva roky peníze za práci, to je šílenství," vzpomínal například útočník Jeff Taffe.

Někteří hokejisté s návrhy Slovanu souhlasili, jiní jsou zásadně proti a žádají, aby jim klub vyplatil celou dlužnou částku nebo alespoň její výraznou část. Vše naráz požaduje například zmiňovaný Taffe, dále brankář Barry Brust a forvard Kyle Chipchura.

Kvůli nedůvěře k Širokému a spol. nepřistoupil na splátky ani gólman Marek Čiliak. "Měli dost času, aby moje závazky vyrovnali," řekl serveru Šport24.sk. "Do 1. července jsem nedostal nic. Splátkový kalendář jsem odmítl podepsat. Proč bych to měl dělat? Pravidla se musí dodržovat."

"Našel jsem si právníka, který celou věc řeší. Neustoupím ani o vlásek," pokračoval Čiliak. "Měli splnit své závazky. Zase se to jen dokolečka natahuje."

Prázdná soupiska, smělé plány

Slovan chce odstartovat přípravu zhruba za dva týdny, a tak už si na papíře skládá soupisku. Zatím však nemá pod smlouvou žádného hokejistu. Jen trenéra Romana Stantiena a generálního manažera Juraje Bakoše.

Vzhledem k finančním problémům z posledních měsíců a let nezní Bratislava zrovna jako snové působiště.

Bakoš však potenciální posily přesvědčuje, že se nemají čeho obávat: "V mém jméně mají určitou záruku. Nikdy jsem nikoho neoklamal."

Za dva roky oslaví Slovan sto let od svého založení. Otázkou je, zda bude co slavit. "Věřím, že bychom mohli získat titul," směle vypálil Bakoš. Cíle pro nadcházející sezonu však nevyhlásil. Vždyť ani neví, s jakým rozpočtem bude pracovat.

Jisté je, že Slovan chce oproti působení v Kontinentální lize ušetřit. Například s městem bude vyjednávat o levnějším pronájmu haly. Dosavadních 800 tisíc eur ročně je podle klubu příliš.

Jinak ale Široký nemá o rozpočet strach: "V KHL jsme potřebovali hodně peněz. Teď jde o částku, kterou dokážeme sehnat. S výplatami by neměly být žádné potíže."