Prohra osmnáctky? Je to můj neúspěch, přiznal kouč Petr. A skončil u reprezentace

Čtvrtfinálová porážka s hokejisty USA na mistrovství světa hráčů do 18 let ukončila angažmá trenéra Jakuba Petra na střídačce národního týmu. Devětačtyřicetiletý kouč po utkání uvedl, že po třech sezonách u reprezentačního výběru této věkové kategorie pokračovat nebude. Česko na šampionátu ve Švýcarsku vyhrálo jeden z pěti zápasů, Petr označil turnaj za neúspěšný.

"Je to průměr. Nechci, ať to vyzní špatně, ale klobouček před kluky. Není to můj styl hokeje, jak jsme proti Američanům hráli. Ale jsem strašně pyšný, že kluci akceptovali změnu naší taktiky," řekl Petr po utkání, které český tým prohrál 1:4.

Proti americkému favoritovi svým svěřencům naordinoval přísnou defenzivní taktiku. "Třinec hraje defenzivní hokej a vyhraje titul. Já jsem fakt strašně pyšný, jak kluci po třech mítincích zareagovali. Dali nám zpětnou vazbu. Není to můj styl hokeje, ale na soupeře platil. Byl to plán. Přiznám se, že mi radili starší kouči: Stáhni to a nebuď úplně ten Jakub, který chce hrát hurá hokej," uvedl Petr.

Češi spoléhali na rychlé brejky, ale proměnit dokázali jediný, když útočník Dominik Petr v 51. minutě vstřelil kontaktní gól na 1:2. Před ním nevyužil gólovou příležitost Jiří Felcman. "A takhle to bylo celý turnaj. Za stavu 2:2 se Slováky jsme měli samostatný nájezd, to samé v utkání se Švédy, kdy jsme měli tři obrovské šance. S Kanadou to mělo být 4:1 v osmé minutě," poukázal Petr na české problémy s koncovkou.

Celkově turnaj zatím moc hodnotit nechtěl. "Čekám, až vezmu do ruky telefon a podívám se. To zhodnotí jiní odborníci, ne? V tomhle nečekejte žádnou odpověď. Já bych naši juniorskou extraligu rozšířil na dvacet týmů, protože čím víc hráčů máme, tím více šancí máme, že začneme zakončovat akce ze slotu a tak dále," řekl Petr ironicky v narážce na nedávné rozšíření nejvyšší české juniorské soutěže, které jde proti předešlému trendu zužování soutěže a zvyšování kvality.

Následně konstatoval, že s ohledem na výsledky je turnaj pro český výběr neúspěchem. "Samozřejmě, je to ale můj neúspěch, jde to na mou hlavu. Klukům jsem poděkoval. Fakt pracovali přesně tak, jak jsme chtěli," uvedl Petr. V kabině došlo po zápase i na slzy. "Klukům jsem řekl, že to je ročník, který hrál s Američany deset minut před koncem zápasu 1:2. Bylo totální plnění povinností, a že to nevyšlo, to se opět vracím k tomu, že tam není to B - exekuce. Jsem pyšný, že jsem mohl tento mančaft koučovat," řekl Petr.

Se zakončením měli Češi problém celý turnaj. "Proměnit šance, které byly, jsme první ve skupině. Kluci se s tím porovnali velmi dobře a přeji jim jen to dobré. Až budou ve dvacítkách, budu v kotli. Jsem možná lepší fanoušek než trenér," pousmál se Petr.

Potvrdil, že u reprezentační osmnáctky po třech letech končí. "Čeká mě angažmá v zahraničí. Bude to zase chlapská úroveň, kde ty moje kecy úplně brát nebudou. Jsou to dospělí, bude potřeba trochu změnit filozofii. Myslím, že to bude dobré pro mě i pro mou rodinu," dodal Petr.