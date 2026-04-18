Pardubice - Třinec. Stejné finále po dvou letech, Dynamo má Ocelářům co vracet
Sledujte online přenos z prvního utkání série finále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Oceláři Třinec.
Zděšení ve Vítkovicích. Baník znovu selhal, od pádu na samé dno ho spasila Karviná
Fotbalisté Ostravy prohráli ve 30. kole nejvyšší soutěže s Bohemians 0:2. Domácí Jurečka neproměnil penaltu, Baník v lize prohrál počtvrté za sebou. Šanci poslat Ostravu na dno ligové tabulky nevyužila Dukla, která doma prohrála s Karvinou 1:2. V dalších utkáních porazil Zlín Teplice 3:2 a Liberec remizoval s Mladou Boleslaví 0:0.
Česká hra získala prestižní cenu BAFTA za nejlepší příběh, porazila i francouzský hit
Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci pěti dalších nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku. Výsledky Britská akademie filmového a televizního umění (BAFTA) zveřejnila na svém webu.
Neúspěch u přijímaček není tragédie. Jak jednat s dítětem, které se nedostalo na vysněnou školu?
Mnozí mladí lidé zažili u prvního kola přijímaček na střední školy první velké životní zklamání, když se nikam nedostali. V rozhovoru s Martinem Konečným, zástupcem ředitele gymnázia School for Future, a lektorkou Štěpánkou Tkáčovou jsme probrali, jak s nimi v takové těžké chvíli komunikovat, aby neztratili motivaci do studia, a co dělat, aby neúspěch nenarušil samotnou osobnost mladých lidí.
Luxus jako motivace. Skvělá Muchová si zahraje finále, po sporťáku občas hodila očkem
Tenistka Karolína Muchová v semifinále ve Stuttgartu porazila 6:4, 2:6 a 6:4 Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a zahraje si o třetí titul v kariéře. Ve finále ji čeká světová devítka Ruska Mirra Andrejevová, nebo druhá hráčka žebříčku WTA Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
ŽIVĚ Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Otevře ho, až USA ukončí blokádu íránských přístavů
Teherán opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo podle tiskových agentur velitelství íránských ozbrojených sil. Kontrola nad průlivem se vrátila do dřívějšího stavu, tedy pod pevnou kontrolu íránských ozbrojených sil, uvedl jejich mluvčí.