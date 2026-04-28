Pardubice slaví titul! Čtrnáctileté čekání ukončil v prodloužení Červenka

Hokejisté Pardubic slaví po 14 letech zisk mistrovského titulu. V šestém finále play off extraligy vyhráli v Třinci 5:4 v prodloužení a ovládli sérii 4:2 na zápasy. Rozhodl o tom v čase 60:57 svým druhým gólem v utkání Roman Červenka.
Dynamo získalo sedmý titul v historii a čtvrtou medaili za sebou po bronzu v roce 2023 a stříbrech z minulých dvou let. Oceláři ve svém sedmém finále z posledních osmi dohraných sezon teprve podruhé neuspěli, což se jim stalo naposledy v roce 2018.
Pardubice získaly titul jako první vítěz základní části od roku 2016, kdy se to podařilo Liberci se současným koučem Dynama Filipem Pešánem. Pardubice a Plzeň tak v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů doplní třetí tým dlouhodobé soutěže Liberec.
Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas:
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:5 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 3. Sikora (Kubiesa, M. Růžička), 28. A. Nestrašil (Koch), 31. Kundrátek (Cienciala), 52. Flynn (Kundrátek, L. Hudáček) - 12. Fejes (Poulíček, Vondráček), 14. M. Tourigny (Ludvig, J. Stránský), 31. Červenka (Kondelík), 43. Mandát (Smejkal), 61. Červenka (L. Sedlák, Kelemen). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 2:7. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, P. Sikora, Kubiesa - Kurovský, Miloš Roman, Hrehorčák - Cienciala. Trenér: Žabka.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, M. Tourigny, Ludvig, Hájek, Košťálek, Mikliš - Kelemen, Kondelík, Smejkal - Lauko, L. Sedlák, M. Kaut - Mandát, Sobotka, Červenka - Vondráček, Poulíček, Fejes - J. Stránský. Trenér: Pešán.
ŽIVĚ „Nákup kradeného zboží je zločin.“ Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Ukrajinci našli slabinu Moskvy. Ruská obrana nestíhá, otevírá se cesta až na Ural
Nedělní zpráva washingtonského Institutu pro studium války (ISW) uvádí, že Ukrajina v posledních týdnech zintenzivnila útoky na ruském území. Podle institutu je ruská protivzdušná obrana natolik přetížená, že Ukrajincům umožňuje rozšiřovat dosah i razanci náletů.
To byl Federer? Ne, hurikán zvaný Lehečka. Čech děsí, jeho „šlupka“ oslnila Madrid
Jiří Lehečka po nedávném postupu do finále velkého turnaje v Miami znovu potvrzuje, že může být v následujících letech jednou z největších hvězd světového tenisu. V Madridu si vyšlápl na člena první desítky žebříčku ATP Lorenza Musettiho z Itálie a takřka dokonalým výkonem vzbudil všeobecné nadšení.
Pavel bude ve středu jednat se Zůnou o výběru nového náčelníka generálního štábu
Prezident Petr Pavel přijme ve středu v 17:30 na Pražském hradě ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Tématem jednání budou aktuální záležitosti týkající se resortu a výběr nového náčelníka generálního štábu, uvedl na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Schůzka se podle Hradu uskuteční bez vyjádření pro média.
Na obraně se šetřit nedá, může se to vymstít, varuje prezident Pavel
Prezident Petr Pavel vnímá, že najít v současné situaci v rozpočtu 20 miliard korun na obranu je mimořádně těžký úkol. Zajišťovat bezpečnost však není volbou nějaké pohodlnosti, ale v podstatě nutností, řekl v úterý českým novinářům na summitu iniciativy Trojmoří v Chorvatsku.