Přeskočit na obsah
Benative
28. 4. Vlastislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Pardubice slaví titul! Čtrnáctileté čekání ukončil v prodloužení Červenka

ČTK

Hokejisté Pardubic slaví po 14 letech zisk mistrovského titulu. V šestém finále play off extraligy vyhráli v Třinci 5:4 v prodloužení a ovládli sérii 4:2 na zápasy. Rozhodl o tom v čase 60:57 svým druhým gólem v utkání Roman Červenka.

neuvedeno
Pardubice slaví na ledě Třince titul v šestém zápase finálové série.Foto: CTK
Dynamo získalo sedmý titul v historii a čtvrtou medaili za sebou po bronzu v roce 2023 a stříbrech z minulých dvou let. Oceláři ve svém sedmém finále z posledních osmi dohraných sezon teprve podruhé neuspěli, což se jim stalo naposledy v roce 2018.

Pardubice získaly titul jako první vítěz základní části od roku 2016, kdy se to podařilo Liberci se současným koučem Dynama Filipem Pešánem. Pardubice a Plzeň tak v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů doplní třetí tým dlouhodobé soutěže Liberec.

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:5 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Sikora (Kubiesa, M. Růžička), 28. A. Nestrašil (Koch), 31. Kundrátek (Cienciala), 52. Flynn (Kundrátek, L. Hudáček) - 12. Fejes (Poulíček, Vondráček), 14. M. Tourigny (Ludvig, J. Stránský), 31. Červenka (Kondelík), 43. Mandát (Smejkal), 61. Červenka (L. Sedlák, Kelemen). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 2:7. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, P. Sikora, Kubiesa - Kurovský, Miloš Roman, Hrehorčák - Cienciala. Trenér: Žabka.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, M. Tourigny, Ludvig, Hájek, Košťálek, Mikliš - Kelemen, Kondelík, Smejkal - Lauko, L. Sedlák, M. Kaut - Mandát, Sobotka, Červenka - Vondráček, Poulíček, Fejes - J. Stránský. Trenér: Pešán.

Nejnovější
Cyprus EU Summit
Cyprus EU Summit
Cyprus EU Summit

ŽIVĚ „Nákup kradeného zboží je zločin.“ Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.

Czech President Petr Pavel visits Latvia
Czech President Petr Pavel visits Latvia
Czech President Petr Pavel visits Latvia

Na obraně se šetřit nedá, může se to vymstít, varuje prezident Pavel

Prezident Petr Pavel vnímá, že najít v současné situaci v rozpočtu 20 miliard korun na obranu je mimořádně těžký úkol. Zajišťovat bezpečnost však není volbou nějaké pohodlnosti, ale v podstatě nutností, řekl v úterý českým novinářům na summitu iniciativy Trojmoří v Chorvatsku.

