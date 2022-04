Žena přispěla na pokutu sprosťákovi, který se v NHL porval s jejím exmanželem

Ne, Evander Kane a jeho bývalá žena Anna si pořád nemůžou přijít na jméno. Svědčí o tom skutečnost, že exmanželka kontroverzního hokejisty nyní dokonce poslala 200 dolarů jako příspěvek na pokutu Ryanu Hartmanovi, který se v NHL s Kanem porval a pak mu ukázal sprosté gesto.

V úterním zápase Minnesoty s Edmontonem se deset minut před koncem za rozhodnutého stavu 5:1 dostali do rozmíšky domácí Kirill Kaprizov a Kailer Yamamoto. Do jejich pošťuchování se vložil bouřlivák Kane, který do Kaprizova vrazil - a vzápětí se začali rvát. Vypukla mela, v níž nakonec byli nejaktivnější Kane a Hartman.

Nakonec je rozhodčí odtrhli, načež útočník Minnesoty počastoval protivníka vztyčeným prostředníčkem. Za vulgární gesto mu vedení NHL vzápětí vyměřilo nejvyšší možnou pokutu 4250 dolarů (v přepočtu asi 96 000 korun).

"Ať mi dají jakoukoliv pokutu, rozhodně to za to stálo," hlásil Hartman hned po zápase, tedy ještě před vynesením verdiktu, že sprostého gesta nelituje.

"Jo, tihle malí chlapečci. Chtějí si hrát na drsňáky a pak jen doufají, že do toho vstoupí rozhodčí," opáčil pohrdavě Kane. "Měli tam na mě pět hráčů, a stejně mě nedostali na zem," holedbal se při popisování rvačky.

Hartman mu to hned vracel. "Ano, hned se nás na něj vrhlo pět. Museli jsme mu ukázat, že my tady bojujeme jeden za druhého. Jemu nepomohl nikdo, jeho se nezastal ani jeden chlap," tvrdil útočník Minnesoty, ač se do bitky pár Kaneových spoluhráčů zapojilo.

O kuriózní dohru případu se pak postarala Kaneova bývalá manželka Anna svérázným činem. Hartmanovi totiž na pokutu za sprosté gesto, které ukázal jejímu ex, přispěla, poslala mu dvě stě dolarů.

Potvrdila tak, že vztahy mezi ní a Kanem jsou pořádně vyhrocené. Loni, když působil v San Jose, ho veřejně obvinila z toho, že sází na vlastní zápasy, a navíc se je snaží úmyslně prohrát.

Kanadský útočník, jehož v roce 2019 žalovalo kasino v Las Vegas za to, že nezaplatil dluh ve výši 500 000 dolarů, které prohrál během play off proti místním Golden Knights, nařčení odmítl s tím, že se mu žena mstí kvůli probíhajícímu rozvodu.

Ta také tvrdila, že Kane odjel na dovolenou do Evropy a nechal ji doma bez prostředků, takže musela prodat svůj svatební prsten, aby mohla koupit dětskou výživu pro jejich roční dceru.

Kauzu údajného sázení na vlastní zápasy a jejich ovlivňování řešilo i vedení NHL, žádné důkazy však nenašlo.

Třicetiletý hokejista ovšem na podzim dostal trest na 21 zápasů za falšování dokladů o očkování a krátce po jeho vypršení v San Jose skončil.

Novou šanci mu dal na konci ledna Edmonton, který s ním podepsal roční smlouvu s nejnižší možnou mzdou (750 000 dolarů), přestože v minulé sezoně byl nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem Sharks.