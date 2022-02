Zadina šestým gólem v sezoně pomohl k výhře, prosadil se také Ondřej Kaše

Útočník Filip Zadina šestou brankou v sezoně NHL pomohl hokejistům Detroitu k výhře 4:2 nad Philadelphií. V sobotním programu skóroval také Ondřej Kaše, jeho gól ale prohru Toronta 2:3 ve Vancouveru neodvrátil.

Zadina ve 30. minutě využil výbornou práci Dylana Larkina. Ten vyvezl puk z vlastního obranného pásma, zadovkou našel českého útočníka, který si vybruslil do ideální pozice mezi kruhy a střelou nad vyrážečku zvýšil na 2:0. Zadina se gólově prosadil po pěti zápasech. Z posledních šesti duelů má bilanci 2+2 a pomohl Detroitu ke čtyřem výhrám.

Odchovanec pardubického hokeje je nově v první formaci s Larkinem a Lucasem Raymondem. "Po Utkání hvězd mi trenér řekl, že by Filipa rád vrátil k nám do prvního útoku a Naměstnikova k Rasmussenovi. S Filipem jsem hrál už loni, takže vím, co od něho čekat. Letos se zatím trochu trápil, ale postupně se dostává zpět," řekl kapitán mužstva Larkin.

O vítězství Red Wings rozhodl přesilovkovou ranou na 3:1 z 50. minuty Moritz Seider. Německý obránce si v první sezoně v NHL připsal již 32. bod (5+27) a mezi nováčky je nejproduktivnějším bekem.

Vancouver souboj s Torontem výborně začal. Canucks vedli již po šesti minutách 2:0, poté ale převzali iniciativu Maple Leafs. Hosté tlak stupňovali a ve druhé třetině dvěma góly v rozmezí tří minut srovnali stav.

Na 1:2 snížil v přesilové hře Auston Matthews a vyrovnání obstaral taktéž v početní výhodě Kaše. Český útočník tečoval před brankářem Thatcherem Demkem střelu Jasona Spezzy, skóroval podeváté v sezoně a ukončil jedenáctizápasový gólový půst.

Hokejisté Toronta vyslali 53 střel na branku, domácí jen 24, přesto vyhráli. Ve 39. minutě Petra Mrázka překonal Juho Lammikko. "Třetí gól si trochu vyčítám. Chtěl jsem puk vyrazit víc do rohu, ale bohužel se od mého betonu odrazil pouze na hokejku soupeře a on pohodlně trefil poloprázdnou branku," litoval Mrázek, jenž kryl 21 střel a po čtyřech duelech nevychytal výhru.

Hrdinou domácích byl Mrázkův protějšek Demko. Kryl 51 pokusů, což je jeho nové maximum, a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. "Nezáleží na okolnostech, vždy se snažím chytit co nejvíce střel. Dnes jsme vyhráli, což je ta jediná věc, na které záleží," řekl Demko.

Jakub Voráček připravil vítěznou branku Columbusu při výhře 2:1 v Montrealu a připsal si 30. asistenci v ročníku. Canadiens prohráli i podruhé pod vedením Martina St. Louise a na výhru čekají již devět duelů.

Proti Columbusu drželi naději až do poslední minuty, v níž využil přesilovou hru Patrik Laine. Osm sekund před koncem zakončil kombinaci Voráčka se Zachem Werenským a prodloužil bodovou šňůru na šest zápasů.

Nejdelší montrealskou sérii proher od sezony 1939/40 nedokázal odvrátit ani brankář Sam Montembeault, který kryl 40 střel. "Myslím, že Samuel chytal velmi dobře. Svými zákroky nás držel ve hře," pochválil pětadvacetiletého brankáře St. Louis.

Nahrávku zaznamenal i Dominik Kubalík, jenž se podílel na jediném gólu Chicaga při porážce 1:5 na ledě St. Louis. Hosté prohráli osmý z posledních deseti zápasů.

Kubalík se díky gólové přihrávce udržel před Kašem na osmém místě v produktivitě českých hráčů v soutěži (10+8). Lídr českého bodování David Pastrňák podruhé za sebou vyšel naprázdno, jeho Boston ale porazil Ottawu 2:0. Branky Bruins vstřelili Trent Frederic a Curtis Lazar.

Výsledky NHL:

Detroit - Philadelphia 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 6. Bertuzzi, 30. Zadina, 50. Seider, 59. M. Rasmussen - 40. Yandle, 50. Laughton. Střely na branku: 23:34. Diváci: 15.965. Hvězdy zápasu: 1. Seider, 2. Greiss (oba Detroit), 3. Yandle (Philadelphia).

Montreal - Columbus 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky: 43. Caufield - O. Bjorkstrad, 60. Laine (Voráček). Střely na branku: 31:42. Diváci: 500. Hvězdy zápasu: 1. Montembeault (Montreal), 2. Merzlikins, 3. Laine (oba Columbus).

Ottawa - Boston 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Branky: 1. Frederic, 14. Lazar. Střely na branku: 30:37. Diváci: 500. Hvězdy zápasu: 1. Swayman (Boston), 2. Murray (Ottawa), 3. Lazar (Boston).

Nashville - Winnipeg 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Branky: 4. Mikael Granlund, 7. Duchene - 51. a 57. Wheeler, 8. Scheifele, 30. Connor, 52. Dubois. Střely na branku: 36:44. Diváci: 17.688. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. Mikael Granlund (Nashville).

Minnesota - Carolina 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Branky: 31. K. Fiala, 42. Kaprizov, 43. F. Gaudreau - 46. a 47. A. Svečnikov. Střely na branku: 27:39. Diváci: 18.802. Hvězdy zápasu: 1. F. Gaudreau, 2. Fiala, 3. Talbot (všichni Minnesota).

St. Louis - Chicago 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky: 9. Perron, 12. Joshua, 40. Tarasenko, 48. Sundqvist, 56. Kyrou - 23. D. Strome (D. Kubalík). Střely na branku: 31:16. 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Sundquist, 3. Husso (všichni St. Louis).

Vancouver - Toronto 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Branky: 2. J. T. Miller, 6. Boeser, 39. Lammikko - 33. Matthews, 36. O. Kaše. Střely na branku: 24:53. Mrázek odchytal za Toronto 58 minut a 31 sekund, inkasoval tři branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 9396. Hvězdy zápasu: 1. Demko (Vancouver), 2. Matthews (Toronto), 3. J. T. Miller (Vancouver).

Calgary - NY Islanders 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 10. Adam Ružička, 19. Ch. Tanev, 36. Mangiapane, 48. Gudbranson, 56. E. Lindholm - 18. Dobson, 37. Pageau. Střely na branku: 29:21. Diváci: 9639. Hvězdy zápasu: 1. Adam Ružička, 2. R. Andersson, 3. Lucic (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 47 32 5 10 194:139 69 2. Tampa Bay 48 31 6 11 163:136 68 3. Toronto 45 30 3 12 161:123 63 4. Boston 46 27 3 16 135:130 57 5. Detroit 49 22 6 21 140:167 50 6. Ottawa 44 16 4 24 118:144 36 7. Buffalo 46 14 8 24 120:161 36 8. Montreal 47 8 7 32 103:186 23

Metropolitní divize:

1. Carolina 46 32 3 11 161:109 67 2. Pittsburgh 48 29 8 11 160:126 66 3. NY Rangers 47 30 4 13 145:122 64 4. Washington 49 26 9 14 161:137 61 5. Columbus 46 23 1 22 147:167 47 6. NY Islanders 42 17 6 19 102:116 40 7. New Jersey 48 17 5 26 141:172 39 8. Philadelphia 47 15 8 24 118:162 38

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 45 33 4 8 186:131 70 2. Minnesota 43 29 3 11 164:124 61 3. Nashville 48 28 4 16 149:134 60 4. St. Louis 46 27 5 14 162:129 59 5. Dallas 45 25 2 18 137:137 52 6. Winnipeg 45 20 8 17 130:134 48 7. Chicago 48 17 7 24 117:162 41 8. Arizona 48 12 4 32 108:180 28

Pacifická divize: