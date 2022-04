Zadina podesáté skóroval. Francouz zářil, dalším brankářům se nedařilo

Útočník Filip Zadina zpečetil v NHL po přihrávce Filipa Hronka svým desátým gólem v sezoně výhru hokejistů Detroitu 3:0 na ledě Caroliny. Tomáš Hertl asistoval u dvou branek San Jose, které podlehlo v Chicagu 4:5 po nájezdech. Pavel Francouz zastavil 26 střel a dovedl Colorado k výhře 3:1 nad New Jersey. U jediné branky poražených asistoval Pavel Zacha.

Karel Vejmelka inkasoval ve Vancouveru šestkrát z 22 střel a byl střídán po druhé třetině zápasu, který Arizona prohrála 1:7. Další dva čeští brankáři naopak naskočili do hry z lavičky. Vítek Vaněček nahradil Ilju Samsonova v polovině utkání za stavu 1:4 a chytil deset z 13 střel Toronta, které porazilo Washington 7:3. Daniel Vladař se dostal do branky Calgary v zápase s Vegas ve 31. minutě a ve zbytku utkání inkasoval dvakrát z osmi střel. Jeho tým prohrál 1:6.

První gól padl v Carolině z hole Moritze Seidera až 13 sekund před koncem druhé třetiny. Adam Erne zvýšil ve 44. minutě z dorážky a Zadina přidal třetí gól v čase 53:33 po české spolupráci. Hronek na obranné modré čáře zblokoval přihrávku soupeře, Zadina převzal puk ve středním pásmu, podnikl útočný výpad a švihem zpoza pravého kruhu skóroval.

Hrdinou zápasu byl Alex Nedeljkovic, který kryl všech 46 střel včetně čtyř pokusů Martina Nečase, který nebodoval podeváté v řadě.

První bod si Hertl připsal v páté minutě, když se jeho teč odrazila od bránícího hráče k Timu Meierovi, který trefil odkrytou branku a vyrovnal na 1:1. San Jose v utkání neustále dotahovalo, prohrávalo ještě 1:2 a 2:4. Český centr stál v 57. minutě u vyrovnávací gólu na 4:4 - zpoza branky přihrál Meierovi, jehož střelu dorazil Jaycob Megna.

V rozstřelu se prosadil jen Alex DeBrincat a Chicago zastavilo sérii osmi porážek. Hertl v první sérii neuspěl se zakončením nad lapačku. Jeho spoluhráč Radim Šimek odstoupil z utkání v úvodní třetině kvůli zranění v dolní části těla. Na straně vítězů se potřetí za sebou nevešel do sestavy Dominik Kubalík, který dal jen dva góly z posledních 27 utkání.

Colorado si vypracovalo tříbrankový náskok v rozmezí 24. až 35. minuty, prosadili se Logan O'Connor, André Burakovsky a Artturi Lehkohen. O třetí nulu v sezoně připravil Francouze v 52. minutě Jesper Bratt, jehož našel Zacha před brankou úplně volného. Český gólman, který si připsal šestou výhru v řadě, byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

"Nic nepřebije ten pocit, když zazní závěrečný hvizd a můžu si se spoluhráči i fanoušky vychutnat výhru," řekl Francouz, který s Coloradem vede ligu. "Hrajete pro to, abyste vítězil, a pokud se vám to daří téměř každý zápas, je to mnohem zábavnější," podotkl.

Francouz kryje v Coloradu záda Darcymu Kuemperovi a z 16 startů prohrál jen čtyři. "Je soutěživý a chytá dobře, solidně. Dělá toho víc, než byste od náhradního gólmana čekali. Dnes neměl tolik práce, ale když bylo potřeba, podržel nás," řekl kouč Avalanche Jared Bednar na adresu českého gólmana.

Vejmelka pustil šest branek potřetí za sebou. Za domácí Vancouver si připsal pět přihrávek J.T. Miller.

Obránce Andrej Šustr zaznamenal v zápase proti svému bývalému klubu Tampě Bay přihrávku, když jeho střelu tečoval Troy Terry a Anaheim na ledě obhájce Stanley Cupu dlouho vedl 3:2. Domácí vyrovnali až 13 sekund před koncem základní hrací doby trefou Nikity Kučerov a prodloužení rozhodl Anthony Cirelli. Tampa Bay si tím zajistila účast v play off stejně jako Pittsburgh výhrou 6:3 nad New Yorkem Islanders. Vítězství režíroval Jake Guentzel čtyřmi body (2+2).

Boston postrádal popáté v řadě svého nejlepšího střelce Davida Pastrňáka a podlehl doma Ottawě 2:3, přestože vedl po první třetině o dvě branky. Vladimir Tarasenko řídil hattrickem a celkově pěti body vítězství St. Louis 6:2 v Buffalu. Třemi góly se blýskl ve čtvrtek také Leon Draisaitl při výhře Edmontonu 4:0 v Nashvillu. V dresu poražených plnil roli náhradního gólmana David Rittich.

NHL:

Boston - Ottawa 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

Branky: 7. McLaughlin, 20. Froden - 21. B. Tkachuk, 30. Norris, 31. Stützle. Střely na branku: 42:32. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. A. Forsberg (oba Ottawa), 3. Froden (Boston).

Buffalo - St. Louis 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Branky: 13. Asplund, 25. Tuch - 28., 33. a 58. Tarasenko, 20. Perron, 21. Saad, 47. Bučněvič. Střely na branku: 37:28. Diváci: 11.565. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Thomas, 3. Bučněvič (všichni St. Louis).

Toronto - Washington 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)

Branky: 5. a 37. Bunting, 14. a 31. W. Nylander, 35. a 42. Michejev, 31. Ljubuškin - 31. Carlson, 40. Wilson, 52. Dowd. Střely na branku: 32:25. Vítek Vaněček odchytal za Washington 29:23 minuty, inkasoval tři branky z 13 střel a úspěšnost zásahů měl 76,9 procenta. Diváci: 18.466. Hvězdy zápasu: 1. Bunting, 2. Michejev, 3. W. Nylander (všichni Toronto).

Tampa Bay - Anaheim 4:3 prodl. (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)

Branky: 3. Colton, 17. Killorn, 60. Kučerov, 62. Cirelli - 24. a 31. Henrique, 31. Terry (Šustr). Střely na branku: 31:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli (Tampa Bay), 2. Henrique (Anaheim), 3. Killorn (Tampa Bay).

Pittsburgh - NY Islanders 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Branky: 33. a 60. Guentzel, 5. Letang, 9. Heinen, 51. Crosby, 58. McGinn - 26. Parise, 58. Lee, 59. Chára. Střely na branku: 28:39. Diváci: 18.236. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby, 3. Letang (všichni Pittsburgh).

Carolina - Detroit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 40. Seider, 44. Erne, 54. Zadina (Hronek). Střely na branku: 46:22. Diváci: 17.811. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Seider, 3. Larkin (všichni Detroit).

Nashville - Edmonton 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky: 9., 33. a 52. Draisaitl, 36. Nurse. Střely na branku: 30:32. Diváci: 17.403. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. M. Smith, 3. McDavid (všichni Edmonton).

Dallas - Minnesota 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 27. a 41. Robertson - 3. a 32. Fiala, 62. F. Gaudreau. Střely na branku: 36:27. Diváci: 18.110. Hvězdy zápasu: 1. Fiala (Minnesota), 2. Robertson (Dallas), 3. F. Gaudreau (Minnesota).

Chicago - San Jose 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 2. P. Kane, 34. Raddysh, 39. de Haan, 45. D. Strome, rozhodující sam. nájezd DeBrincat - 5. Meier (Hertl), 36. Reedy, 46. Balcers, 57. Megna (Hertl). Střely na branku: 19.501. Hvězdy zápasu: 1. nevyhlášena, 2. P. Kane, 3. DeBrincat (oba Chicago).

Colorado - New Jersey 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Branky: 24. O'Connor, 28. Burakovsky, 35. Lehkonen - 52. Bratt (Zacha). Střely na branku: 30:27. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval jeden gól z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 96,3 procenta. Diváci: 18.024. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. O'Connor, 3. Francouz (všichni Colorado).

Calgary - Vegas 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)

Branky: 11. Dube - 14. Eichel, 25. Dadonov, 29. Amadio, 30. Marchessault, 38. Roy, 59. W. Karlsson. Střely na branku: 36:25. Daniel Vladař odchytal za Calgary 30:48 minuty, inkasoval dvě branky z osmi střel a úspěšnost zásahů měl 75 procent. Diváci: 17.070. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. W. Karlsson, 3. Thompson (všichni Vegas).

Vancouver - Arizona 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

Branky: 11. a 49. Chiasson, 36. a 40. Podkolzin, 19. Dries, 25. E. Pettersson, 36. Garland - 31. Ladd. Střely na branku: 27:22. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 40 minut, inkasoval šest branek z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 72,7 procenta. Diváci: 18.890. Hvězdy zápasu. 1. J.T. Miller, 2. Podkolzin, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver).