Bruins vyrovnali rekord NHL. Zacha rozhodl dvěma góly, Pastrňák asistoval

Hokejisté Bostonu zdolali díky dvěma gólům Pavla Zachy na svém ledě New Jersey 2:1 a 62. výhrou v základní části vyrovnali rekord NHL. Lídr soutěže navázal na výkony Detroitu (1995/96) a Tampy Bay (2018/19).

David Pastrňák asistoval u rozdílové trefy Zachy, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, Ondřej Palát přihrál na jediný gól Devils. Tomáš Hertl skóroval za San Jose, které doma podlehlo Edmontonu 1:6.

Radek Faksa pomohl asistencí k výhře Dallasu 2:1 po nájezdech nad Vegas. Přihrávku si připsal i Jakub Vrána, ale se St. Louis podehl na ledě Minnesoty 3:5. Z českých gólmanů chytal v sobotu jen Petr Mrázek, který pustil sedm branek z 31 střel při prohře Chicaga 3:7 v Seattlu.

Zacha působil v New Jersey od sezony 2015/16 až do loňského léta, kdy byl vyměněn do Bostonu. Český útočník se proti svému bývalému zaměstnavateli vytáhl. Ve druhé minutě otevřel skóre v přesilové hře tečí a v čase 4:44 zvýšil na 2:0, když bekhendem dorazil Pastrňákovu střelu. Zacha tak zaokrouhlil počet vstřelených branek v sezoně na dvacet, což se mu v základní části NHL povedlo poprvé v kariéře.

New Jersey snížilo v sedmé minutě brankou Jespera Bratta ze sólového úniku. U jeho trefy asistovali Palát a Jack Hughes, který vyrovnal klubový rekord Patrika Eliáše v počtu bodů za sezonu (96).

Hertl upravil skóre v osmé minutě střelou z předbrankového prostoru na 1:1. Zbytek zápasu ale patřil Edmontonu. Vedení vrátil kanadskému klubu Connor McDavid, který v utkání vstřelil dvě branky, na jednu nahrál a přehoupl se přes hranici 150 bodů (64+87). Tuto metu překonal naposledy Mario Lemieux v sezoně 1995/96.

NHL:

Buffalo - Carolina 4:3, San Jose - Edmonton 1:6, Arizona - Anaheim 5:4 v prodl., Boston - New Jersey 2:1, Toronto - Montreal 7:1, Ottawa - Tampa Bay 7:4, Detroit - Pittsburgh 1:5, Washington - Florida 2:4, Columbus - NY Rangers 0:4, Winnipeg - Nashville 2:0, NY Islanders - Philadelphia 4:0, Dallas - Vegas 2:1 po sam. nájezdech, Minnesota - St. Louis 5:3, Los Angeles - Colorado 3:4, Vancouver - Calgary 3:2 po sam. nájezdech, Seattle - Chicago 7:3.