Zacha si zaslouží větší uznání, vzkazuje hvězda. V NHL se řeší jeho životní smlouva

Český centr Pavel Zacha zůstane v Bostonu až do svých 30 let. Dříve či později by mohl zaplnit jedno z klíčových míst ve středu útoku po odchodu stárnoucích veteránů Patrice Bergerona a Davida Krejčího.

19 milionů dolarů za 4 roky, což v průměru dělá 4,75 milionu ročně.

Pětadvacetiletý Zacha podepsal o víkendu životní smlouvu, začne platit od příští sezony. Oproti současnému platu 3,5 milionu si znatelně polepší. Podle některých až příliš, což je zřejmé z mnoha komentářů na sociálních sítích. Jiní však kontrakt považují za adekvátní.

"4,75 milionu dolarů za útočníka do druhé či třetí formace, který vám dodá 35 až 50 bodů a může hrát téměř na každé pozici v sestavě, to je od Bruins dobrý tah," napsala stanice NBC Sports.

Zacha po letním příchodu do Bostonu ožil, za 60 minut hry pět na pět v průměru sbírá 2,18 bodu. V New Jersey, kterého v roce 2015 draftovalo jako celkovou šestku, se dostal nanejvýš na číslo 1,67.

"Přišel jsem do skvělého týmu, každá lajna je tady dobrá a pomáhá mi," přemýšlel Zacha, proč se mu tak daří. "Dobré je i to, že vidím zblízka Patrice Bergerona, Charlieho Coylea nebo Davida Krejčího. Můžu s nimi mluvit každý den, pomáhají mi v tom, abych rostl jako hráč i spoluhráč."

Právě 36letého Krejčího a ještě o rok staršího Bergerona, první dva centry mužstva, kteří zatím mají smlouvu jen do konce sezony, by Zacha jednou mohl částečně nahradit.

Momentálně ale úspěšně hraje spíš na pozici křídla, kde ho trenér Jim Montgomery potřebuje více. I díky této univerzálnosti si Zacha vysloužil téměř pětimilionový plat.

"Můžu ho využívat tolika různými způsoby. Levé křídlo, pravé křídlo, centr… Je to jedno. Někdy se možná musí obětovat, ale je s tím v pohodě. Vždycky udělá všechno, o co ho požádáme a co pomůže týmu," prohlásil kouč Montgomery.

Zacha už nastoupil ve všech útocích kromě čtvrtého. Nejčastěji však hraje ve druhé lajně vedle českých parťáků Krejčího a Davida Pastrňáka a ve třetí s Američany Coylem a Trentem Fredericem.

"Je to hrozně dobrý hokejista," chválil Zachu Coyle. "Vždycky se mi líbilo, jak hraje. Už pár let se s ním v létě připravuju, takže jsem ho poznal ještě předtím, než sem přestoupil."

"Přišlo mi, že kdykoliv jsme proti němu hráli, tak nám zatopil a zapsal se do statistik, takže je fajn ho mít na naší straně," dodal forvard, který za Bruins hraje od roku 2019.

Zacha by letos poprvé mohl překonat 50bodovou hranici (dosud nepokořil ani tu 40bodovou). Zatím má po 42 zápasech 25 bodů (5+20).

Ačkoliv hraje přesilovky i oslabení, v obou případech patří spíš k méně vytěžovaným mužům. Vyniká hlavně při hře pět na pět, kde je s 21 body čtvrtým nejproduktivnějším hokejistou Bostonu.

"Myslím, že do našeho týmu přinesl chytrost," prohlásil o Zachovi kapitán Bergeron. "Vždycky je na správném místě v útoku i při bránění. Hodně lidí věnuje pozornost gólům, bodům a podobně, ale myslím, že jeho hra je postavená na detailech. Je to inteligentní hráč, který si zaslouží uznání, které se mu dostává. Vlastně bych řekl, že za to, co našemu týmu přináší, by ho lidé měli uznávat víc."