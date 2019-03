Voráček byl hvězdou Philadelphie, obránce Hájek zažil debut v NHL

Aktualizováno před 1 hodinou

Útočník Jakub Voráček pomohl v pátečním utkání NHL třemi asistencemi k výhře Philadelphie 6:3 v New Jersey a stal se druhou hvězdou zápasu. Jakub Vrána odstartoval po přihrávce Michala Kempného obrat Washingtonu, který zvítězil na ledě New Yorku Islanders 3:1. V soutěži debutoval český obránce Libor Hájek a s New Yorkem Rangers doma podlehl Montrealu 2:4.

Voráček vybojoval u prvního gólu zápasu na útočné modré čáře puk a po přihrávce Claudea Girouxe skóroval James van Riemsdyk. Stejný hráč vzápětí zvýšil, ale Philadelphia o náskok přišla. Rozhodující náskok si Flyers vypracovali v rozmezí 40. až 47. minuty kdy třemi góly odskočili na 5:2. U čtvrté a páté branky si připsal asistenci Voráček, který v posledních čtyřech zápasech nasbíral devět bodů (3+6). Vrána se prosadil po průniku Kempného, který z levé strany na úrovni brankové čáry poslal puk do "ohně". Ve skrumáži si kotouč našel český útočník a ve 44. minutě vyrovnal. V dalším střídaní se prosadil Alexandr Ovečkin a stanovil nový rekord NHL, když si připsal alespoň 45 gólů v deseti sezonách. Infografika Přehledně: V zámořské NHL vrcholí boj o play off, podívejte se na aktuální tabulky projít infografiku Hájek zažil premiéru v NHL den poté, co ho Rangers povolalli z farmářského týmu. Jedenadvacetiletý obránce strávil na ledě necelých osmnáct minut, během kterých dvakrát vystřelil a připsal si také dvouminutový trest za držení hole. Trenér Rangers David Quinn označil vyloučení za zbytečné, ale jinak měl pro českého hráče jen slova chvály. Líbilo se mu, jak Hájek bránil a že byl ve hře s kotoučem sebevědomý. Kouč Quinn naopak nechal podruhé za sebou mezi náhradníky Filipa Chytila. Rangers a jejich obraně činil největší problém Joel Armia, který vstřelil v soutěži první hattrick. NHL: Buffalo - Pittsburgh 4:3 v prodl., New Jersey - Philadelphia 3:6, NY Islanders - Washington 1:3, Carolina - St. Louis 5:2, Winnipeg - Nashville 5:3, NY Rangers - Montreal 2:4, San Jose - Colorado 4:3, Anaheim - Vegas 0:3.

autoři: ČTK, Sport | před 1 hodinou