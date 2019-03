Voráček byl hvězdou Philadelphie, obránce Hájek zažil debut v NHL

Aktualizováno před 3 hodinami

Útočník Jakub Voráček pomohl v pátečním utkání NHL třemi asistencemi k výhře Philadelphie 6:3 v New Jersey a stal se druhou hvězdou zápasu. Jakub Vrána odstartoval po přihrávce Michala Kempného obrat Washingtonu, který zvítězil na ledě New Yorku Islanders 3:1. V soutěži debutoval český obránce Libor Hájek a s New Yorkem Rangers doma podlehl Montrealu 2:4.

Voráček vybojoval u prvního gólu zápasu na útočné modré čáře puk a po přihrávce Claudea Girouxe skóroval James van Riemsdyk. Stejný hráč vzápětí zvýšil, ale Philadelphia o náskok přišla. Rozhodující náskok si Flyers vypracovali v rozmezí 40. až 47. minuty kdy třemi góly odskočili na 5:2. "Třetí gól otočil zápas v náš prospěch. Do té doby jsme nehráli náš nejlepší hokej," řekl Travis Konecny, autor dvou tref. U čtvrté a páté branky Philadelphie si připsal asistenci Voráček, který v posledních čtyřech zápasech nasbíral devět bodů (3+6). Jeho spoluhráč Radko Gudas nastoupil k 400. utkání v NHL. Český obránce podal v jubilejním zápasem dobrý výkon - zblokoval dvě střely, připsal si dvě srážky a dva kladné body do statistiky +/-. Výhru Philadelphie podpořil třiceti zásahy Cam Talbot, který přišel do týmu před dvěma týdny z Edmontonu. Je osmým gólmanem, který v této sezoně chytal za Flyers, což je nový rekord NHL. Pět startů si v brankovišti připsal také Michal Neuvirth, jehož v probíhajícím ročníku pronásledují zdravotní problémy. Prvních 18 minut slávy pro Hájka Hájek zažil premiéru v NHL den poté, co ho Rangers povolali z farmářského týmu. "Dřel jsem pro tohle celý život. Každé střídání jsem pociťoval obrovské štěstí. Bylo to nádherné," řekl jedenadvacetiletý obránce Hájek. Klub ho získal minulý rok těsně před uzávěrkou přestupů ve velké výměně s Tampou Bay, do které bylo zapojeno pět hráčů. "Častokrát jsem si říkal, že mi ani pořádně nedochází, kde jsem. Je to skvělá organizace, New York. Je to úžasné," podotkl. Hájek strávil na ledě necelých osmnáct minut, během kterých dvakrát vystřelil a připsal si také dvouminutový trest za držení hole. Trenér Rangers David Quinn označil vyloučení za zbytečné. "Byla to nováčkovská daň. Žádný jiný hráč v lize by ten trest nedostal," řekl. Infografika Přehledně: V zámořské NHL vrcholí boj o play off, podívejte se na aktuální tabulky projít infografiku Ale jinak měl kouč pro českého hráče jen slova chvály. "Libor odehrál dobrý zápas. Solidně bránil, vypadal sebevědomě ve hře s pukem. Líbil se mi. Od začátku až do konce působil dojmem, že je v pohodě," dodal Quinn na adresu Hájka, který patří k nejtalenovanějším českým obráncům. Odchovanec Komety Brno byl draftován v roce 2016 jako 37. v pořadí, nejvýše ze všech Čechů. Quinn naopak nechal podruhé za sebou mezi náhradníky Filipa Chytila. Rangers a jejich obraně činil největší problém Joel Armia, který vstřelil v soutěži první hattrick. "Tři góly v jednom utkání jsem nedal ani ve finské lize," řekl pětadvacetiletý rodák z Pori. "Ale ze všeho nejdůležitější jsou pro nás vítězství v boji o play off," podotkl. Vrána se prosadil po průniku Kempného, který z levé strany na úrovni brankové čáry poslal puk do "ohně". Ve skrumáži si kotouč našel český útočník a ve 44. minutě vyrovnal. V dalším střídaní se prosadil Alexandr Ovečkin a stanovil nový rekord NHL, když si připsal alespoň 45 gólů v deseti sezonách. Islanders hráli druhý zápas v druhém dni a Vrána přiznal, že bylo jejich záměrem soupeře utahat. "Dřeli jsme. Měli jsme svůj plán, celých šedesát minut jsme se ho drželi a byli jsme za to odměněni," prohlásil Vrána, který má v této sezoně na kontě devatenáct zásahů. Z českých hráčů je lepší jen David Pastrňák (31) a Tomáš Hertl (28), který pomohl v pátek San Jose přihrávkou k výhře San Jose 4:3 nad Coloradem. Sidney Crosby, který celou svou kariéru spojil s Pittsburghem, vstřelil v Buffalu 439. gól a v klubové historii se na druhé příčce vyrovnal Jaromíru Jágrovi. Penguins trefou svého kapitána vedli 3:2, ale nakonec prohráli 3:4 v prodloužení. Zápas rozhodl jejich bývalý hráč Conor Sheary, který v utkání skóroval dvakrát. Jednu asistenci si za poražené připsal Dominik Simon. Carolina porazila St. Louis 5:2 i díky chybě Jakea Allena. Gólman Blues za nerozhodného stavu 2:2 vyrazil do rohu kluziště za nahozeným kotoučem, který ale nezachytil a zmocnil se ho Sebastian Aho. Finský útočník objel prádznou branku a skóroval. NHL: Buffalo - Pittsburgh 4:3 v prodl., New Jersey - Philadelphia 3:6, NY Islanders - Washington 1:3, Carolina - St. Louis 5:2, Winnipeg - Nashville 5:3, NY Rangers - Montreal 2:4, San Jose - Colorado 4:3, Anaheim - Vegas 0:3.

autoři: ČTK, Sport | před 4 hodinami