Vladař pomohl k obratu Calgary, Vejmelka šestkrát inkasoval. A Pastrňák opět nehrál

Basketbalisté Brooklynu potvrdili roli favorita a po výhře 115:108 nad Clevelandem prošli do play off NBA. V něm se v 1. kole utkají s Bostonem. Postoupila také Minnesota Timberwolves, která zvítězili 109:104 nad Los Angeles Clippers a v 1. kole play off Západní konference se střetne s Memphisem. Na Cleveland a Clippers čeká ještě opravné kolo, v němž budou bojovat o poslední postupové místo.

Předkolo play off NBA:

Východní konference: Brooklyn - Cleveland 115:108.

Západní konference: Minnesota - LA Clippers 109:104.