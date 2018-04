"Neolizuj protihráče." NHL prý vznesla na Pastrňákova parťáka bizarní požadavek

před 1 hodinou

Brad Marchand odmítl, že by za ním vedení slavné ligy přišlo s podobným požadavkem.

Boston - Vedení zámořské NHL podle serveru ESPN.com požádalo útočníka Bostonu Brada Marchanda, aby při zápasech přestal olizovat protihráče. Spoluhráč českých hokejistů Davida Krejčího a Davida Pastrňáka to však popřel.

"Nikdo mi nic neřekl. Navíc si myslím, že liga by měla řešit závažnější problémy. A kdyby mi kvůli tomu volali, tak by to jen ukázalo, jaký vliv mají torontská média," napsal serveru NBCSportsBoston.com Marchand v narážce na kanadského soupeře, kterého Bruins vyřadili v prvním kole play off.

Právě v úvodním utkání série s Torontem Marchand olíznul krk útočníka Maple Leafs Lea Komarova. Po utkání se ho na to zeptali reportéři a kanadský útočník s úsměvem vysvětloval: "Pořád se na mě lepí. Nevím, jestli se mu líbím. Ale on je roztomilý."

Nešlo o první podobný incident Komarova s Marchandem. V listopadovém utkání se útočník Bruins pokusil soupeře políbit na tvář. "Docela se mi to líbilo," komentoval to tehdy finský hokejista. Vedení Bostonu a Marchanda podle ESPN kvůli incidentům kontaktoval šéf rozhodčích NHL Mick McGeogh.