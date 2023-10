Vaněček vychytal v NHL výhru. Ani tři Češi nezabránili pokračující bídě San José

Brankář Vítek Vaněček pomohl v NHL hokejistům New Jersey 31 zákroky k výhře 4:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. San Jose, za které nastoupili Tomáš Hertl, Filip Zadina a Jan Rutta, podlehlo ve Washingtonu 1:3 a prohrálo i devátý zápas v sezoně. V utkání pod širým nebem zdolal Edmonton před 55 411 diváky Calgary 5:2.

Hlavním hrdinou New Jersey byl se třemi body Jesper Bratt (2+1), který vstřelil v sedmé minutě první gól zápasu. Minnesota ale otočila. Za domácí obranu se probil Pat Maroon a překonal Vaněčka střelou nad vyrážečku. V úvodu druhé třetiny využil přesilovou hru Ryan Hartman, který po šťastném odrazu zakončoval akci do prázdné branky.

New Jersey překlopilo skóre na 4:2 v rozmezí 27. až 37. minuty trefami Tylera Toffoliho, Erika Hauly a Bratta. Vaněček inkasoval ještě v čase 55:17, když se prosadil z předbrankového prostoru Jake Middleton. Víc český gólman nedovolil a vychytal čtvrtou výhru v pátém startu sezony od úvodní minuty.

San Jose, které v předchozích dvou zápasech neskórovalo, poslal ve 12. minutě do vedení Luke Kunin. Gólman Mackenzie Blackwood, který kryl v zápase 39 střel, odolával až do začátku poslední třetině. Nejdříve jej překonal Dylan Strome, v 56. minutě Tom Wilson a vítězství Washingtonu zpečetil gólem do prázdné branky Jevgenij Kuzněcov.

Bitva o Albertu se hrála na Commonwealth Stadium v Edmontonu. Domácí povzbudil návrat Connora McDavida po zranění, ale nejlepším hráčem večera byl vyhlášen Zach Hyman (1+1), který v desáté minutě zvyšoval už na 2:0. Calgary, v jehož dresu plnil roli náhradního gólmana Daniel Vladař, vstřelilo oba góly v přesilových hrách, kterými snížilo na 1:2 a 2:3. Čtvrtou branku Oilers dal ve 47. minutě Vincent Desharnais, který skóroval v NHL poprvé.