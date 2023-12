Chytil odletěl z NHL do Česka. Stále se zotavuje po otřesu mozku

Hokejový útočník New York Rangers Filip Chytil se odletěl zotavovat z pravděpodobného otřesu mozku domů do Česka. Uvedl to list New York Post. Čtyřiadvacetiletý centr téměř dva měsíce v NHL nehraje a trénuje sám. Podle listu se očekává, že se na led v této sezoně ještě vrátí.

Chytil nastoupil naposledy 2. listopadu v utkání proti Carolině, v jehož první třetině se srazil s Jesperem Fastem. Kroměřížský rodák ještě zkusil několik střídání, ale zápas nedohrál a od té doby se v NHL neobjevil. Zatím vynechal 23 duelů Rangers. Podle zámořských médií utrpěl Chytil čtvrtý otřes mozku během šestileté kariéry v NHL, kterou mu různé zdravotní problémy přerušily už desetkrát. NY Post uvádí, že poslední čtyři týdny účastník letošního mistrovství světa bruslil sám na tréninkovém ledě Rangers a dělal pokroky. V individuálním tréninku by měl v Česku pokračovat se svým dovednostním koučem, s nímž se připravuje mezi sezonami. Chytila si Rangers vybrali v roce 2017 v prvním kole draftu. Bývalý hráč extraligového Zlína dosud v NHL nastoupil k 337 zápasům, v nichž vstřelil 64 gólů a připsal si 80 asistencí. Letos v březnu Chytil uzavřel s Rangers čtyřletou smlouvu na 17,75 milionu dolarů. V této sezoně stihl odehrát deset utkání, v nichž nasbíral šest asistencí.

