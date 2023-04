Krejčí mimo, Bruins ale našli nového pana Play off. Zastiňuje i Pastrňáka

David Krejčí letos v podstatě neměl šanci dokázat pravidlo, že ve vyřazovacích bojích hraje lépe než v základní části. Po dvou zápasech série proti Floridě zamířil na marodku. Hokejoví Bruins však příliš nesmutní, neboť našli nového pana Play off - Tylera Bertuzziho.

Ne všichni věděli, co v Bertuzzim, synovci někdejší hokejové superhvězdy Todda Bertuzziho, vězí. V NHL sice debutoval před šesti a půl roky, ale o Stanley Cup hraje poprvé. V dřívějším působišti Detroitu mu sezona pravidelně končila předčasně.

Jenže na farmě michiganského klubu v Grand Rapids to byl jiný příběh.

Celkově Bertuzzi odehrál v základní části AHL 137 duelů a posbíral 82 bodů (32+50). Ve 42 utkáních play off však bodoval hned 39krát (23+16), to je skok o 0,33 bodu na zápas.

Nejvíc zazářil v roce 2017, kdy při zisku Calder Cupu, farmářské obdoby Stanleyova poháru, obdržel rovněž Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Dostal tehdy přednost před dalšími lídry Martinem Frkem a Tomášem Noskem, současným bostonským parťákem.

"Zdá se, že když přijde na řadu play off, dostane se herně na úplně jinou úroveň," chválil Bertuzziho pro NHL.com jeho trenér z Grand Rapids Todd Nelson.

Přidal také historku ze základní části AHL, kterou chtěl ilustrovat, co za hráče Bertuzzi je. "Dostal hokejkou do obličeje a odjel z ledu. K naší střídačce se pak rozjíždí rozhodčí, aby viděl, jestli Tyler krvácí. On skloní hlavu a kousne se do jazyka, aby fakt krvácel. Díky tomu jsme získali přesilovku se dvěma minutami navrch."

Samotný Bertuzzi si příhodu podle svých slov nepamatuje, ale nezpochybňuje ji. Rád totiž hraje na hraně, provokuje. V aktuální sérii proti Floridě zaujal třeba tím, že soupeři Nicku Cousinsovi ukradl hokejku a na střídačce ji zkusil zničit. K tomu rozdává bodyčeky, blokuje střely, bojuje před bránou.

"Je to jeden z těch kluků, proti kterým fakt hrát nechcete, ale moc rádi je máte ve svém týmu," zhodnotil 28letého Kanaďana hvězdný spoluhráč Brad Marchand. "Je to od přírody soutěživý chlapík. Pořád ho vidíte v soubojích, v místech, kde to hodně bolí. Hrát proti někomu takovému je prostě frustrující."

Neméně důležité je, že Bertuzzi sbírá dost bodů. Ve čtyřech premiérových zápasech v play off NHL bodoval hned šestkrát (2+4) a po Tayloru Hallovi, jenž má ještě o bodík víc, je nejproduktivnějším hráčem Bruins.

"Když jsme ho přivedli, měli jsme za to, že pro play off je jako dělaný," připomněl trenér Bostonu Jim Montgomery trejd s Detroitem krátce před březnovou uzávěrkou přestupů.

Mimochodem, po výměně se Montgomerymu ozval již zmíněný Nelson, dřívější kolega z Dallasu, který Bertuzziho vedl na farmě.

"Říkal mi, že si ho zamilujeme. Je to chytrý a tvrdě pracující hráč s ostrými lokty. V základní části podle mě se stejným nasazením nehraje, ale to nikdo. Je působivé vidět, jak dokáže přidat na intenzitě. Všechno, co mi o něm Todd řekl, je pravda," podotkl bostonský kouč.

I díky Bertuzzimu vedou Bruins nad Floridou 3:1 na zápasy a k postupu do dalšího kola jim chybí jediná výhra.

Příspěvek dlouhovlasého Kanaďana je pro ně nesmírně důležitý, neboť týmová superhvězda David Pastrňák je zatím jen na dvou bodech (2+0) a první dva centry trápí zdravotní trable. Kapitán Patrice Bergeron v letošním play off ještě vůbec nenastoupil a Krejčího po dvou duelech vyřadilo nespecifikované zranění v horní části těla.

Bertuzzi momentálně hraje ve druhé lajně s Pastrňákem a Pavlem Zachou. Víc než sestavu ale mnozí fanoušci Bruins řeší Kanaďanovu končící smlouvu. Už se objevují výzvy, aby generální manažer klubu Don Sweeney zakouzlil s platovým stropem a produktivního provokatéra udržel.