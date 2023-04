Útočníci berou obráncům práci. Trend NHL rozbujel i díky Ovečkinově "kanceláři"

Kde dřív stáli dva obránci, dnes většinou najdete jen jednoho. Kluby NHL, které určují hokejové trendy, stále více sázejí na přesilovku se čtyřmi útočníky místo tří. Někteří zadáci tak přicházejí o práci.

Kdo v nultých letech stávajícího tisíciletí sledoval NHL, možná si pamatuje, jak přesilovku Toronta řídili obránci Tomáš Kaberle a Bryan McCabe. Na modré čáře, kam prakticky nikoho nepustili, často kombinovali tak dlouho, dokud jeden z nich nevypálil a nerozvlnil síť.

V letech 2000 až 2008 spolu v Torontu odehráli přes pět set zápasů a jen v přesilovce dohromady nasbírali 346 bodů, z toho 73 gólů. S přehledem tak patřili k deseti nejproduktivnějším zadákům ligy v početní výhodě.

Dnes by však dost možná bylo místo jen pro jednoho z nich. Stačí se podívat na první přesilovkovou formaci současného Toronta, kde z beků nastupuje akorát Morgan Rielly.

Nejde o výjimku. Třeba elitní komando Bostonu má také jediného obránce - Hampuse Lindholma. Doplňují ho Patrice Bergeron, Brad Marchand, Jake DeBrusk a samozřejmě David Pastrňák.

Dřív byl takový model nemyslitelný nebo alespoň velmi neobvyklý. Početní výhody stály na dvou becích a například Montreal, který zámořské soutěži dominoval v 70. letech, někdy nasazoval dokonce tři s tím, že jeden operoval před bránou.

Dnes je přesilovka s jedním zadákem skoro až pravidlem. Už v ročníku NHL 2007/08 na ni týmy sázely ve 34 procentech případů. V minulé sezoně už to podle dat webu The Athletic bylo 83 procent a v té aktuální - na základě údajů z prosince minulého roku - dokonce 86 procent.

"Dřívější zdrženlivost vůči tomuto modelu byla dána obavou o defenzivu," vysvětlil kouč Edmontonu Jay Woodcroft, který v minulosti vedl přesilovky z pozice trenérského asistenta. "Koukněte se ale na výsledky varianty s jedním obráncem, mluví samy za sebe."

V stávající sezoně týmy v průměru proměnily přes 21 procent přesilovek, tedy asi každou pátou, což je nejvíc od konce 80. let.

V rámci moderní éry bylo nejhůř v "naganském" ročníku 1997/98, kdy skončila gólem jen zhruba každá sedmá početní výhoda. Od té doby úspěšnost (s výkyvy) stoupá s tím, jak trenéři odstraňují z modré čáry jednoho obránce.

Nezpochybnitelný trend pomohl nastolit ruský křídelník Alexandr Ovečkin, který si po nástupu do NHL vybudoval přesilovkovou "kancelář" na levém kruhu.

Když z této pozice začal svými obávanými golfáky střílet góly, Capitals rázem nepotřebovali dva beky na modré čáře, kteří dělají to samé. Stačil jim jeden. I díky tomuto rozvržení měli v jednu dobu jasně nejlepší početní výhodu v soutěži.

Přesilovkový model s jedním quarterbackem-obráncem, který nabíjí ostatním a v případě potřeby sám vypálí, převzala většina týmů. Už to není jako v nultých letech, kdy si u modré vyměňovali kotouč Kaberle s McCabem. Kvůli dobře bruslícím soupeřům je klíčový pohyb a rána z kruhů či mezikruží po rychlé kombinaci.

Zatímco útočníkům přijde trend vhod, někteří beci na něj doplácejí.

Vyprávět může nevysoký ofenzivní obránce Tyson Barrie. Kdysi řídil přesilovku Colorada, ale v létě 2019, krátce po nástupu typově podobného Calea Makara, jenž všechno zvládl minimálně stejně skvěle a za skromný nováčkovský plat, ho potkala výměna.

V aktuální sezoně pak 31letého Barrieho vytrejdoval pro změnu Edmonton, který kalibroval obranu a usoudil, že jako klíčového "quarterbacka" na přesilovky může využívat o osm let mladšího Evana Boucharda. Dřív by se do jednoho klubu vešli oba, teď ne.

"Nebudete mít v jednom týmu dva nebo tři malé obránce, jejichž hra stojí na rozvážení puku. Potřebujete jen jednoho," prohlásil asistent trenéra Edmontonu Glen Gulutzan.