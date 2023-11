Smolný večer českých gólmanů v NHL. Dostál a Vladař byli u prohry, Vaněček střídal

Hokejisté Calgary získali v NHL i díky 32 zákrokům Daniela Vladaře alespoň bod za prohru v Torontu 4:5 po nájezdech. Vítek Vaněček pustil při porážce New Jersey 2:4 s Washingtonem dva góly z pěti střel a byl střídán už v jedenácté minutě za stavu 0:2. Lukáš Dostál chytil 30 z 35 střel, ale neodvrátil prohru Anaheimu 3:6 s Philadelphií.

Vladař inkasoval v základní hrací době všechny góly v úvodních 25 minutách, po kterých Toronto vedlo 4:1. Na českého brankáře dvakrát vyzrál William Nylander. V prvním případě forhendovou kličkou, ve druhém v oslabení z přečíslení dva na jednoho a bodoval tak i ve čtrnáctém utkání sezony (9+12). Z prostoru před brankou překonali Vladaře i Calle Järnkrok a John Tavares.

Calgary ještě v prostřední třetině snížilo trefami Nikity Zadorova a A.J. Greera a ve 44. minutě vyrovnal slovenský útočník Martin Pospíšil. V rozstřelu nestačil Vladař na bekhendový blafák Mitchella Marnera a střelu Maxe Domiho nad lapačku.

Vaněček inkasoval obě branky během patnácti sekund. Překonali jej v jednom střídání hráči čtvrté formace Nicolas Aube-Kubel a Beck Malenstyn, kteří se prosadili shodně střelou z pravého kruhu. Ve 27. minutě zvýšil Jevgenij Kuzněcov. New Jersey snížilo ve třetí třetině trefami Tima Meiera a Dawsona Mercera, ale při risku bez gólmana zpečetil výhru Washingtonu Kuzněcov.

Do sestavy New Jersey se vrátil téměř po měsíci Tomáš Nosek, který vynechal kvůli zranění v dolní části těla deset zápasů. Jeho spoluhráč Ondřej Palát si připsal dva záporné body do statistiky plus/minus.

Dostál vstupoval do utkání se čtyřmi vychytanými výhrami v řadě včetně utkání s Philadelphií, ale tentokrát se radovali Flyers. Už ve 22. minutě vedli 3:0. Sražený kotouč doklepl do odkryté branky Sean Couturier, tečí zvýšil Cam Atkinson a úspěšný start završil Louie Belpedio.

Český gólman nestačil ani na Travise Sanheima a Owena Tippeta. Oba se před něj dostali odvážnými průniky a vrátili hostům ve třetí třetině tříbrankový náskok (4:1 a 5:2).

Poslední gól padl při hře Anaheimu bez brankáře. Domácí měli jediného střelce, svůj první hattrick v NHL zkompletoval teprve osmnáctiletý Leo Carlsson.

NHL:

Buffalo - Minnesota 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 19. Jokiharju, 40. J. Skinner, 44. Peterka - 20. Kaprizov, 53. Eriksson Ek. Střely na branku: 25:35. Diváci: 17.031. Hvězdy zápasu: 1. Levi, 2. Peterka, 3. J. Skinner (všichni Buffalo).

Toronto - Calgary 5:4 po sam. nájezdech (2:1, 2:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 4. a 22. W. Nylander, 9. Järnkrok, 25. Tavares, rozhodující sam. nájezd Domi - 8. Zary, 26. Zadorov, 33. Greer, 44. Pospíšil. Střely na branku: 36:28. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval čtyři góly z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 88,9 procenta. Diváci: 18.939. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Domi, 3. Rielly (všichni Toronto).

Florida - Carolina 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 4. M. Tkachuk, 19. Balinskis, 28. Barkov, 54. Verhaeghe, 57. Stenlund - 2. Kotkaniemi, 37. Aho. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17.845. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. M. Tkachuk, 3. Verhaeghe (všichni Florida).

New Jersey - Washington 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 48. Meier, 50. Mercer - 27. a 59. Kuzněcov, 11. Aube-Kubel, 11. Malenstyn. Střely na branku: 26:27. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 10:37 minuty, inkasoval dvě branky z pěti střel a úspěšnost měl 60 procent. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Aube-Kubel, 2. Lindgren (oba Washington), 3. Meier (New Jersey).

Vegas - San Jose 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Branky: 12. a 45. Martinez, 1. Pietrangelo, 43. W. Karlsson, 50. Howden. Střely na branku: 39:20. Diváci: 18.423. Hvězdy zápasu: 1. Martinez, 2. Hill, 3. Pietrangelo (všichni Vegas).

Anaheim - Philadelphia 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Branky: 34., 51. a 59. Carlsson - 54. a 59. Tippett, 5. Couturier, 13. Atkinson, 23. Belpedio, 48. Sanheim. Střely na branku: 38:36. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:30 minuty, inkasoval pět branek z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 15.550. Hvězdy zápasu: 1. Ersson (Philadelphia), 2. Carlsson (Anaheim), 3. Sanheim (Philadelphia).